УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Українка з найбільшими вилицями у світі знову лягла під ніж: що збільшила цього разу

15 вересня 2021, 15:32
Прослухати новину
Зупинити

Ексучасниця проекту "Пацанки" продовжує експериментувати зі своїм тілом.

false
Блогер розповіла всі подробиці операції / instagram.com/justqueen88

Володарка найбільших вилиць у світі, український блогер Анастасія Покрищук в черговий раз вдалася до послуг пластичного хірурга.

Ексучасника проекту "Пацанки" на своїй сторінці в Instagram повідомила, що вже вдруге збільшила собі груди. За словами Покрищук, природа не нагородила її великими об'ємами, і вона захотіла це виправити.

Блогер зазначила, що з першого разу їй це не вдалося, оскільки потрібен був час на те, щоб шкіра розтягнулася. Через пів року знаменитість досягла свого і вставила собі імплант бажаного розміру.

Зараз Покрищук вже "відійшла" від операції й активно ділиться новими відео зі своїми підписниками в Мережі.

false
Покрищук після операції / instagram.com/justqueen88
false
Покрищук після операції / instagram.com/justqueen88

Варто зазначити, що блогер також розповіла, у скільки їй обійшлися нові процедури. За словами Покрищук за все разом вона заплатила 4950 евро.

Раніше ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила побалуватися з фотошопом і після того, як знялася в бікіні, продемонструвала, як би вона виглядала в стилі Кім Кардаш'ян.

Автор: Сергій Кущ
viber
пластична операція новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклонЗливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклон Пішла кров, посиніло обличчя: під Києвом пиятика закінчилася смертю судді Печерського судуПішла кров, посиніло обличчя: під Києвом пиятика закінчилася смертю судді Печерського суду Фарбування волосся, яке відчайдушно додає віку обличчюФарбування волосся, яке відчайдушно додає віку обличчю У Мережу "злили" відео, як фермери нещадно знищують кавуниУ Мережу "злили" відео, як фермери нещадно знищують кавуни "Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нічого робити": лікар назвав відмінності штамів коронавірусу"Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нічого робити": лікар назвав відмінності штамів коронавірусу

Останні новини

06:00

Лікар розповіла, які аналізи допоможуть перевірити стан щитовидки

06:00

Насувається найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеодур Відео

05:50

Залізний купол для України: Арестович пояснив, як ПРО США захистить Донбас від ракетних ударів

05:40

Дружина Міхаеля Шумахера зі сльозами на очах розповіла про стан легенди Формули-1

05:20

Виведення військ і відхід Росії з Донбасу: у США назвали сценарій припинення війни на сході України

Реклама
05:00

За півстоліття кількість спекотних днів на Землі збільшилася вдвічі: попереду "тепловий стрес" Відео

04:00

Вперше у світі: підліток, який страждає залежністю від відеоігор, потрапив до лікарні

04:00

"Посадити не на гачок, а на гак": політолог пояснив, навіщо РФ нова ескалація на Донбасі

03:51

До чого сниться риба: що говорять відомі сонники

02:25

Лікарі назвали чай, який позбавляє від деяких симптомів Паркінсона Відео

02:09

Налетить сніг і вдарить мороз: синоптики озвучили детальний прогноз погоди на жовтень Відео

01:32

Експерт пояснив, як змусити українців робити щеплення від коронавірусу

01:21

Названо м'ясний продукт, який викликає рак Відео

00:45

Прикмети на 16 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

00:22

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку: нещасний випадок, витрати або розрив відносин

00:00

Одну зі шкіл на Прикарпатті атакували отруйні змії

15 вересня, середа
23:26

З'ясувалося, які області на межі потрапляння до "червоної зони"

22:43

У МОЗ пояснили, чому різко підскочила кількість випадків COVID-19 Відео

22:24

В Україні різко зросли ціни на паливо: вартість дизелю і бензину побила рекорд

22:11

Еректильна дисфункція: названо їжу, здатну допомогти перемогти неприємний стан Відео

Реклама
21:59

Під Одесою чиновниця в пачці станцювала в міськраді для мера, "на допомогу" прийшов "Чумний доктор" Відео

21:45

Медикам суттєво підвищать зарплати: коли та на скільки

21:42

Шахтар розгромно програв Шерифу в Лізі чемпіонів

21:24

Названо найправильніший час відходу до сну Відео

21:18

У США готові посилити підтримку України в протистоянні з РФ: американський дипломат назвав умови

21:17

Названо найкорисніший у світі сніданок: готувати всього 5 хвилин Відео

21:06

Смачна їжа і м'яке ліжко: під Львовом бездомний чоловік проникав у будинки

21:02

На Рівненщині чоловік зґвалтував дівчинку у розважальному комплексі

20:42

Хвороби серця: смачне частування може допомогти знизити ризик і відстрочити старіння Відео

20:34

У Кременчуці жінка влаштувала "дефіле" для студентів: бігала в чому мати народила

20:21

Окупанти Криму поставили голову Меджлісу на облік як "схильного до тероризму"

19:50

Зламав щелепу і перебив ніс: у Дніпрі спритний коп познущався над відвідувачами кафе

19:36

Однокурсник Путіна розповів про його смертельну хворобу

19:33

Скандал через бирки для немовлят у пологовому будинку на Волині: у керівництві лікарні відреагували

19:10

Осадча вразила фігурою в купальнику через три тижні після пологів

19:00

Три сценарії, і жодного оптимістичного: що принесуть Україні вибори в Німеччині Погляд

18:58

Газпром визнав провал планів щодо запуску Північного потоку-2

18:48

Пенсії в Україні підуть вгору у 2022 році: кому і на скільки підвищать

18:33

У Кабміні назвали негативні наслідки збільшення цін на газ

18:24

Ховав гранати в супермаркеті: житель Херсона здивував схованкою для боєприпасів, копи шоковані Відео

Реклама
18:06

Українцям дозволили навчатися водінню онлайн: як працюватиме нововведення

17:50

В Україні з'явиться нове свято: коли будемо відзначати

17:48

Самоізоляція не потрібна: Україна ввела нові правила для іноземців при транзитному в'їзді Відео

17:27

Крах монополії Газпрому і збереження ГТС України: Нафтогаз поставив низку умов щодо СП-2

17:25

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися дивовижні та трішки дивні чоботи з 1920-х Фото Відео

17:19

Ціни на продукти і "борщовий набір" злетіли майже на 100% Відео

17:12

Тіна Кароль завела шанувальників глибоким декольте: "Швидко на коліна, перед вами ікона"

17:03

Як відстежити посилку Нової пошти: що робити, якщо немає накладної

17:00

Пікантна фотосесія: Санта Дімопулос еротично вигиналася на столі Відео

16:57

Користь хріну: як хрін впливає на організм людини, і якої шкоди може завдати

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти