Учасниця прийшла на Танці з зірками з травмою і всупереч закликам лікарів

Анастасія Оруджова і Денис Самсон / 1+1

Зірка Жіночого кварталу Анастасія Оруджова вийшла на паркет шоу Танці з зірками з порваною зв'язкою на коліні, і станцювала в першому випуску 5 вересня джайв.

Анастасія Оруджова отримала в партнери хореографа Танців з зірками з Бейрута Дениса Самсона, але травма дівчини, через яку лікарі взагалі були проти таких "подвигів" не дозволила нормально станцювати джайв.

Анастасія порвала зв'язку напередодні вночі, і розповіла, що навіть лікарі переживали через її рішення виступати.

"Я вперше побачила своє коліно з іншого боку. Вночі я зробила МРТ. Лікарі кажуть, що дуже хвилюються за мене", - зізналася Оруджова новій ведучій Золотої кімнати пере своїм виступом.читайте такожТанцюрист з шоу Танці з зірками отримав травму і прийшов на репетицію в гіпсі

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Але, незважаючи на те, що зірка після травми вийшла на паркет, судді не надто високо оцінили їх танець. Вони поставили їм всього 13 балів.

Катерина Кухар запропонувала створити словник, щоб назвати рухи, які здійснювала Анастасія на паркеті.

"Я не побачив того, що я хотів побачити. Сьогодні не було джайва, не було характеру. Кроків кілька було. А ось характеру джайва не було", - сказав Яма.

А Макс Чмерковський сказав, що джайва було дуже мало в танцях.

Всі нові випуски шоу Танці з зірками виходять по неділях о 21-00 на 1+1.