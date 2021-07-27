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У Зеленського назвали реальну причину виключення Green Grey з програми концерту до Дня Незалежності

27 липня 2021, 17:52

Офіс президента відповів на скандальні звинувачення з боку музикантів з гурту Green Grey.

Green Grey
Green Grey / УНІАН

ГуртGreen Grey звинуватила ОП в тому, що її викреслюють з історії України, через скасування їх виступу на концерті, який приурочений 30-річчю Незалежності України. Однак, з відповіді ОПУ випливає, що це не пригнічення безгрішних артистів, а адекватна реакція на антиукраїнську політику.

Як повідомляє УНІАН, в ОП розповіли, що запросили Green Grey до того, як дізналися їх позицію щодо мовного закону в Україні.

Представники цієї групи висловили свою позицію щодо закону Про державну мову, яка видається організаторам некоректною, вже після їх запрошення в травні 2021.

На Банковій зазначили, що зараз обговорюються різні концепції концерту.читайте такожНе потрапив у ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", - додали в ОП.

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В даний момент дійсно йде обговорення варіантів і сценаріїв проведення концерту, і в результаті спливла інформації стався інцидент з відмовою від послуг музикантів.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону Про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивною", - підкреслили в ОП.

До цього фронтмен групи Green Grey заявив, що ОП нахабно виключило їх зі списку груп, які виступатимуть на найважливішому концерті. Вони обурюються тим, що їм відмовили через їхню позицію щодо балланса українського і російського в Україні.

Нагадаємо, що група Green Grey співає переважно російськомовні пісні, іноді англійською мовою і пару українською.

Їхня перша пісня "Под дождем" два роки поспіль була хітом в українському "параді хіт-парадів".

Група отримала безліч нагород за близько 30-річний період творчості, а після початку російської агресії проти України відзначилася тим, що записала пісню Бабоси Боссам з Григорієм Лепсом, який їздив виступати в "ДНР" і записали пісню "Не стріляй! З ДДТ - про те, щоб російські солдати їхали додому.

19 липня Дмитро Муравицький невтішно висловився про мовний закон в Україні та продемонстрував неповагу до української мови.

Green Grey мовний закон новини шоу бізнесу
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