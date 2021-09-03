УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

У Тіматі роман з українською моделлю: журналісти вирахували дівчину в соцмережах

3 вересня 2021, 16:17

Російський репер зустрічається з українською моделлю.

Тіматі
Тіматі / instagram.com/timatiofficial/

У мережі піднявся шум, тому що репер Тіматі після того, як його колишня дружина Настя Решетова дала знати, що у неї серйозні стосунки, показав фото з жіночою рукою, натякаючи, що у нього теж хтось є.

Репер засвітив манікюр дівчини, і вказав Міконос як місце відпочинку, так що російські ЗМІ швидко вирахували, що він нібито зустрічається з моделлю Олександрою, і показали її Instagram.

Дівчина також публікує фото з Міконоса, і у неї такий же манікюр. Однак, разом з Тіматі у них фото немає.

"Багато фанатів репера відзначили, що Олександра схожа на матір дочки Тіматі - Олену Шишкову. Дівчина теж може похвалитися довгим світлим волоссям і розкішними стрункими ногами", - пише видання Стархіт.

false

Ані Тіматі, ані Олександра поки що ніяк не відреагували на те, що відбувається у Мережі, але в коментарях у репера вже піднявся шум, і йому радять почитати пабліки Вконтакте і телеграм-канали, де на всю обговорюють фото.

false

Нагадаємо, що після розставання з Шишковою Тіматі вважав за краще зустрічатися з брюнетками. Спочатку його пов'язували тривалі стосунки з Анастасією Решетовою, а після грянув роман з Сафарової. Найчастіше музикант вибирає в супутниці струнких і високих красунь, що працюють в модельному бізнесі. Олександра відмінно вписується в ці рамки.

Як відомо, репер Тіматі є фігурантом чорного списку Миротворця - за незаконний перетин кордону АР Крим, окупованої Росією.

viber
Тіматі новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Настя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранніНастя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранні Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоніНастя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні Високий холестерин: симптом у спальні, який не можна ігноруватиВисокий холестерин: симптом у спальні, який не можна ігнорувати Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 рокуГоловний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року "Чоловіча розмова": Зеленський розкрив деталі зустрічі з Байденом"Чоловіча розмова": Зеленський розкрив деталі зустрічі з Байденом

Останні новини

23:40

Відбір на ЧС-2022: збірна України втрачає надважливу перемогу в поєдинку із французами

23:35

Не тільки задоволення, а й здоров'я: у МОЗ України розповіли, чому важливо займатися сексом

22:37

Кабани-вандали тримають у страху жителів села на Буковині: як люди борються з непроханими гостями Відео

22:19

"Любиш більше, ніж дружину": кандидат у мери Харкова від ЄС зганьбився диким підлабузництвом Порошенку Відео

21:37

Холодний подих Арктики: українців попередили про заморозки та різке зниження температури Відео

Реклама
21:34

Зеленський закликав підтримати українських футболістів на надважливому матчі з Францією

20:52

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дивовижні пальта і пуховики невимовної краси Фото Відео

20:50

В Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку - 2 Відео

20:48

Підозрілий "мітинг" з прапорами Росії: зйомки фільму на Троєщині злякали киян

20:25

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, зрада або удача в справах

19:59

"Павелко геть": фанати вимагають звільнення президента УАФ після одкровення Шевченка

19:53

Людей рятували з ліфта: у Києві спалахнула потужна пожежа в бізнес-центрі Відео

19:20

Чому таких, як Затулін, обов'язково треба показувати на наших телеканалах Погляд

19:09

Кримінальна драма в Дніпрі: чоловік пограбував двох дівчат, закрився у квартирі й застрелився

18:59

Вступ України до НАТО: Кулеба розповів, що Байден пообіцяв Зеленському Відео

18:27

Десятки людей кидають в автозаки: у Сімферополі окупанти масово затримують кримських татар Відео

17:59

"Звуки потойбіччя": Укрзалізниця шокувала пасажирів новими вакуумними туалетами Відео

17:40

"Ліжка витримували": українська спортсменка розповіла про секс на Олімпіаді в Токіо Відео

17:12

Прикмети на 5 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

17:10

Вперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець Відео

Реклама
16:57

Україна знялася з "гачка" Мінська: у Росії відповіли на заяву Києва Відео

16:26

"Лесю давай": запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника Відео

16:12

Нова небезпека глобального потепління: можуть "прокинутися" стародавні смертоносні віруси

15:58

Кулеба розкрив деталі підготовки візиту Байдена в Україну Відео

15:38

Блювали кожні 15 хвилин: батьки заявили, що півсотні дітей отруїлися в столичній гімназії Відео

15:26

Штам Дельта наступає: епідеміолог розповів, коли в Україні посилять карантин

15:23

Українські танки на Красній площі: главком ЗСУ розповів про свою мрію Відео

14:48

У Мережу потрапили свіжі фото "відремонтованого" гуртожитку НАУ в Києві Фото Відео

14:39

Моторошна пожежа в старовинному костелі в центрі столиці: Монастирський назвав причину Відео

14:02

"Помирав у муках": оприлюднено деталі загибелі 25-річного українця в поліцейській дільниці у Польщі

13:45

Пожежа в костелі Святого Миколая у Києві: вогонь знищив унікальний орган Фото Відео

13:09

Ховати більше не захочете: як зробити руки гарними після 40 років

12:54

Швидко "старіють" органи: науковці виявили небезпечний наслідок COVID-19

12:50

На Буковині за дивних обставин загинув 24-річний прикордонник: рідні кажуть про вбивство

11:55

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь

11:44

Київ отримає партію Javelin від Вашингтона цього року - Кулеба Відео

11:18

Українець Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді Відео

10:40

Названо ціну на газ в Україні під час опалювального сезону Відео

10:19

Погода нещадна: в Україні вже наступного тижня вдарять перші заморозки Відео

09:38

Автобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся: водій загинув, багато постраждалих

Реклама
08:34

Вірусне навантаження у Дельта-штаму коронавірусу в 1000 разів більше - Голубовська Відео

08:20

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2614 осіб, сотні госпіталізацій

08:06

Батько вів сина в 1-й клас і почув про смерть дружини: мати трьох дітей загинула в ДТП у Світловодську Відео

07:45

Через політичну доцільність: коли влада запровадить локдаун в Україні Погляд

07:28

США братимуть участь у переговорах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат Відео

07:10

"У пошуках пригод": Сальма Хайєк роздяглася на честь 55-річчя і вразила красою

07:02

Чому у людей виникає печія і як від неї позбутися - відповідь дієтолога

06:30

Сірник у діжці з бензином: чому восени протести в Україні неминучі Погляд

05:28

Нова атака РФ: експосол США розкрив два сценарії агресії Кремля проти України Відео

05:02

Які продукти потрібно їсти, щоб сповнити тіло залізом - відповідь фахівця

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти