У Тіматі роман з українською моделлю: журналісти вирахували дівчину в соцмережах

Тіматі / instagram.com/timatiofficial/

У мережі піднявся шум, тому що репер Тіматі після того, як його колишня дружина Настя Решетова дала знати, що у неї серйозні стосунки, показав фото з жіночою рукою, натякаючи, що у нього теж хтось є.

Репер засвітив манікюр дівчини, і вказав Міконос як місце відпочинку, так що російські ЗМІ швидко вирахували, що він нібито зустрічається з моделлю Олександрою, і показали її Instagram.

Дівчина також публікує фото з Міконоса, і у неї такий же манікюр. Однак, разом з Тіматі у них фото немає.

"Багато фанатів репера відзначили, що Олександра схожа на матір дочки Тіматі - Олену Шишкову. Дівчина теж може похвалитися довгим світлим волоссям і розкішними стрункими ногами", - пише видання Стархіт.

Ані Тіматі, ані Олександра поки що ніяк не відреагували на те, що відбувається у Мережі, але в коментарях у репера вже піднявся шум, і йому радять почитати пабліки Вконтакте і телеграм-канали, де на всю обговорюють фото.

Нагадаємо, що після розставання з Шишковою Тіматі вважав за краще зустрічатися з брюнетками. Спочатку його пов'язували тривалі стосунки з Анастасією Решетовою, а після грянув роман з Сафарової. Найчастіше музикант вибирає в супутниці струнких і високих красунь, що працюють в модельному бізнесі. Олександра відмінно вписується в ці рамки.

Як відомо, репер Тіматі є фігурантом чорного списку Миротворця - за незаконний перетин кордону АР Крим, окупованої Росією.