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У танцюриста Дорофєєвої параліч після побиття співробітником УДО

9 серпня 2021, 17:48

Вітчим Євгена, якого в центрі Києва побив місцевий правоохоронець, повідомив про стан танцюриста.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva/

Нещодавно Надя Дорофєєва повідомила, що її танцюриста - Женю Гончаренка побили після концерту на Дніпрі в Києві.

Днями вітчим Євгена повідомив, що у нападника була банда на батьківщині і він звик до такої поведінки. Також він повідав, що Євген в медикаментозній комі, але при цьому, лікарі констатували, що у нього паралізована ліва частина тіла.

У коментарі Обозревателю, вітчим В'ячеслав розповів, що виявляється, на батьківщині

"На батьківщині цієї людини у нього була ціла банда, яка регулярно б'є людей. Цю інформацію також передали правоохоронцям", - розповів чоловік.читайте такожЗ'явилися подробиці стану танцюриста Дорофєєвої на наступний день після травми

Крім того, вітчим Жені поділився, що хлопець може пробути в штучній комі ще кілька місяців. Він додав, що зараз ліва частина тіла Жені нерухома, тому у нього порушена опорно-рухова система.

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Щодня на ліки йде близько 3-5 тисяч гривень. Збір коштів, який оголосили нещодавно, досі.

"Якщо він вийде з медикаментозного сну, то грошей вистачить, а якщо триватиме півторарічна реабілітація, то коштів знадобиться більше. Женя втратив роботу і тому гроші будемо збирати, поки не з'ясується ситуація з його здоров'ям", - зазначив В'ячеслав.

Нагадаємо, що в МВС пообіцяли внутрішнє розслідування проти Безпалого - побив Євгена правоохоронця.

Побив Женю товариш Безпалий затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт.

Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу
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