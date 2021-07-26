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"У мене розхитана нервова система": актор Федінчик з синцями на обличчі відповів за скандальну бійку

26 липня 2021, 22:17

Актор вибачився за свою поведінку і за бійку по серед ночі в Києві.

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Актор Андрій Фединчки потрапив у скандал / instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Фединчик потрапив у скандал у Києві після бійки. Чоловік зірки серіалу Кріпосна Наталки Денисенко їхав на самокаті зигзагами і викликав обурення водіїв.

Конфлікт переріс у бійку і Федінчик бігав від однієї машини до іншої, знімав з себе одяг і поводився неадекватно.

Сам заслужений артист України прокоментував свою поведінку.

Як повідомляє ТСН, Федінчика запідозрили у вживанні алкоголю або наркотиків, але артист зізнався, що всьому виною – нервовий зрив.

Він вибачився за свою поведінку і постав перед камерами в синцях. Федінчик зізнався, що йому дуже соромно за свій вчинок і його неадекватна поведінка пов'язана з непростим етапом у житті і нервовим зривом.

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"Ніхто не винен, крім мене. Стільки будує все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Буквально три дні тому у мене з дружиною сталася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи та особисті проблеми, про які я не хочу говорити. Вибачте все!", - сказав Федінчик.

Варто відзначити, що водій, з яким Андрій Федінчик посварився, поки заяву в поліцію подавати не став.

новини шоу бізнесу Серіал Кріпосна
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