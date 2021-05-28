У лідера Maneskin дівчина страждає від рідкісного захворювання статевих органів

Джорджія Солері / instagram.com/giorgiasoleri_/

Гурт Maneskin прикувала до себе увагу після того, як переміг на Євробаченні 2021. Особливо всіх дам зацікавив красень-соліст Даміано Давид. Однак, виявилося, що у нього є обраниця - модель Джорджія Солері.

До речі, дівчина від пильної уваги не страждає - вона звикла до такої уваги, і навіть успішно розповідає суспільству про багато проблем, щоб обраить на них увагу.

Тільки три дні тому вона знову розповіла про вульводінію, від якої страждає вже вісім років.

Як повідомляє видання Today Italy, Джорджія поділилася результатми чергового медичного втручання, яким намагається послабити свої болі.

Тільки недавно вона зізналася щодо своєї хвороби, а вже відправилася в лікарню, і розкрила результати.

"Друзі і подруги, у мене є хороші і погані новини. Добре, що я здала тести, і ми побачили нові подробиці. Я не знаю, що буде відбуватися з цього моменту, але, принаймні, це крок вперед. Погано те, що обстеження було інвазивним на урологічному рівні, і на даний момент я не дуже добре себе почуваю, - каже вона, - я знаходжу час, щоб одужати і трохи відпочити" - зізналася вона.читайте такожПереможець Євробачення 2021-Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня

Джорджія Солері / instagram.com/giorgiasoleri_/

Багато хто підтримує Джорджію в її битві, і саме їм вона висловлює особливу подяку: "спасибі за вашу турботу про мене, - підсумовує він, - вона завжди мене чіпає. Як тільки я відчуваю себе краще, я розповім вам все. Всіх обіймаю".

Раніше модель розповідала, що через захворювання не може ні поїхати відпочивати, побоюючись, що у неї буде напад болю, ні навіть надіти гарний одяг або піти нормально на побачення.

Основний симптом вульводинії - сильний біль в районі вреншних статевих органів і входу в піхву. Лікарі поки що не можуть однозначно визначити причини і лікування захворювання. А причини коливаються від алергії до нервів і чого завгодно.