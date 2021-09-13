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У 4-річного сина відомої української співачки стався інсульт

13 вересня 2021, 19:07

У 4 роки у її дитини раптом почалося зворотний розвиток.

співачка М'ята
Співачка М'ята з синами / instagram.com/myataua

Відома українська співачка М'яти розповіла шокуючу правду про свого маленького сина. Співачка зізналася, що у віці чотирьох років син пережив інсульт.

За словами співачки, в 4 роки у її сина раптом почався зворотний розвиток. Далі були довгі місяці обстежень, пошуків лікарів і нарешті діагноз.

"Ураження головного мозку. У нього на головному мозку два рубця - тобто це як інсульт трапився, вони не гояться. У нас таких дітей навіть ніде було лікувати в той час. Ми знайшли єдину клініку і єдиного лікаря, який правильно поставив діагноз. У нас колись були інтернати, і таких діток просто віддавали в такі школи-інтернати, закривали, щоб не бачили. Що там робилося ніхто не знав", - розповіла артистка в програмі Зірковий шлях.

За словами співачки, до 10 років син зірки Юра навчався в приватній школі, де були фахівці, які могли працювати з такими. А останні роки Юрій вже ходить до державної школи в інклюзивний клас.

Але незважаючи на впроваджену в Україні програму інклюзивної освіти, 38-річна М'ята ледь стримує емоції: шкіл, де могли б навчатися діти з особливостями розвитку у нас катастрофічно мало.

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"Нам не вистачає фахівців, шкіл, якихось центрів. Навіть якщо створюють такі центри, то вони коштують просто скажених грошей! Наприклад, Інклюзивна приватна школа - це мінімум 25 тисяч гривень на місяць. А додайте ще ліки, таблетки, уколи, реабілітологи, логопеди", - каже співачка.

Але не тільки країна не готова до таких дітей як її син, каже вона. Багато людей навколо донині неадекватно реагують на її сина.

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М'ята з синами-старшим Юрієм і молодшим Матвієм / instagram.com/myataua

Як раніше Главред писав, що російська співачка МакЅим після виписки з лікарні не може проходити довгі дистанції і пересувається за підтримки супроводжуючого.

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