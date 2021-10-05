УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Ти ж у мене не танцівниця": тато Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зірками

5 жовтня 2021, 15:42

Алім Айярович пильно стежить за кар'єрою відомої дочки

Джамала на Танцях з зірками
Джамала на Танцях з зірками / instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала розповіла, як тато ставиться до її участі в проекті Танці з зірками.

За 5 тижнів, які пройшли з початку 9 сезону, прогрес Джамали, як танцівниці, відзначає чимало прихильників.

За її з Антоном Нестерком пару вболівають тисячі шанувальників: одним подобається професіоналізм артистів, іншим почуття і чуттєвість в танцях.

Минулого тижня Джамала і Антон Нестерко виконували ніжне танго під музику з к/ф "Запах жінки".

У ньому співачці довелося зображати сліпу, а також приміряти незвичну для її стилю зачіску – каре.

Реклама

Танець припав до душі суддям і фанатам, але готуватися до нього співачці було дуже складно. У своєму Instagram-акаунті Джамала поділилася, що минулого тижня її батькові Аліму Айяровичу робили операцію.

читайте також"Я його боюся": Джамалу на Танцях з зірками довели до слізНезважаючи на це, тато співачки все ж стежив за успіхами дочки на паркеті. У зворушливій сторіс, яку виклала артистка, вона запитує у тата, чи сподобався йому танець.

"Дуже ... молодець. Дуже ... Гарно. За короткий час, За три дні, вивчити такий танець... Ти ж у мене не танцівниця!" - відповів Алім Айярович.

Потім, трохи поміркувавши, він додав: "Ти у мене професіоналка, так. За все, що ти берешся - молодець. Ай, моя солодка. Дай Бог, що ще й альбомчик цей твій прозвучав".

false
Джамала з батьком / instagram.com/jamalajaaa

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

viber
шоу-бізнес Джамала Танці з зірками новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день КіндратаПрикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день Кіндрата Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний деньГороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день "Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег Гороскоп на 5 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: труднощі, борги або успіх у всьомуГороскоп на 5 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: труднощі, борги або успіх у всьому "Фейковий" меморандум: чому тарифи на опалення та гарячу воду все одно злетять"Фейковий" меморандум: чому тарифи на опалення та гарячу воду все одно злетять

Останні новини

05:40

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин

05:30

Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Відео

04:30

Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові Відео

04:08

Instagram глобально змінив систему показу відео

03:33

Вчені розповіли несподівану корисну властивість кофеїну

Реклама
03:22

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

02:51

Учені навчились передбачали смерть від COVID-19 згідно з аналізом крові на залізо

02:20

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний Відео

01:39

Чи можна знизити тиск без препаратів - відповідь кардіолога

01:08

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

00:11

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

05 жовтня, вівторок
23:48

Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Відео

23:12

Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Відео

22:50

Запровадження накопичувальної пенсії в Україні збільшить виплати в два рази - Шмигаль Відео

22:41

В Україні у тестовому режимі запускають 5G: усе, що відомо

22:40

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

22:20

Викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус Відео

21:50

"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТО Відео

21:43

У Києві 8-річний хлопчик впав з балкона 21-го поверху

21:28

У Запоріжжі біля входу в магазин покинули пса, на повідку - дивна записка

Реклама
21:20

Діма Комаров в Пакистані проник в дуже небезпечну і закриту для ЗМІ зону Фото Відео

21:12

На Україну налетить потужний шторм і вдарить мороз Відео

21:05

Інфекціоніст оцінив ймовірність щеплення українців простроченими вакцинами

20:53

Дмитро Гордон з модною зачіскою показав, як виглядав 30 років тому: "Не в шоколаді, а з волоссям"

20:17

"Ми в Україні вам заздримо, що у вас є такий президент": Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: українські та світові топ-спікери обговорили питання рівноправного лідерства та посилення впливу жінок

20:03

У роботі Facebook та Instagram знову стався глобальний збій Відео

19:56

Кулеба висунув звинувачення Росії через закриття місії ОБСЄ на Донбасі Відео

19:36

Кинув чоловік-іноземець: з'явилися несподівані деталі про дівчину, яка розстріляла інструктора тиру

19:10

Київ готують до карантину: коли COVID-сертифікат стане обов'язковим у столиці Відео

18:30

Україна запровадила санкції проти російських підприємств і громадян РФ Відео

18:15

Актор Жонін після ДТП у Києві погрожував журналістам розправою

18:10

Побічні ефекти та ризик зараження: у МОЗ розвіяли міфи про вакцину проти коронавірусу

17:33

Як позбутися від стрижневої мозолі і коли потрібно йти до лікаря

17:23

Вигнання з раю: чим закінчиться відсторонення Разумкова від парламентських справ Погляд

17:19

Ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer знижується вдвічі через півроку Відео

17:04

Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні Відео

16:59

Трагедія в Польщі: семирічний українець помер під час сімейної сварки

16:43

У Львові хлопець образився на дівчину і кинув її інтимні фото в Viber-чат

16:19

У Мінінфраструктури презентували стратегію реформування Укртрансбезпеки

Реклама
16:17

П'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у Чернігові Відео

16:16

Багатотисячний штраф або в'язниця: як українців покарають за підроблені COVID-сертифікати і тести

15:52

Без COVID-сертифіката чи ПЛР-тесту не приходити: у Києві посилили карантин Відео

15:50

Збила стовп і мало не наїхала на пішоходів: у Києві суддю покарали штрафом у 850 гривень Відео

15:42

"Ти ж у мене не танцівниця": тато Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зірками Відео

15:40

В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021

15:34

На посошок: Саакашвілі затримали під час застілля Відео

15:21

Пік буде в середині жовтня: у МОЗ повідомили, коли хвиля коронавірусу піде на спад

14:54

У МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана

14:25

Дорофєєва в кислотних міні-шортиках зізналася в незвичайній фобії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти