"Тухлими яйцями закидають": Ані Лорак жорстко "рознесли" в мережі за майбутній концерт в Одесі

Лорак приїде в Одесу з концертом / instagram.com/anilorak/

Українська співачка Ані Лорак, яка вже довгий час живе і активно працює в Росії, готується виступити в Україні вперше за сім років. Скандальна зірка навсправжки планує дати два сольні концерти поспіль в Одесі 16 і 17 серпня.

На своїй сторінці в Instagram опальна співачка опублікувала ролик, в якому говориться, що вона – "кумир мільйонів" і "голос покоління". Тільки от жителі Українці зовсім не раді такому її "поверненню", нагадуючи, що свого часу Лорак зрадила свою країну.

У мережі також згадали, що співачка неодноразово стверджувала, що "музика – поза політикою", а також, попри те, що Росія веде війну з Україною, Лорак продовжила виступати в країні-агресорі, а пізніше переїхала до Москви, де зайнялася розвитком своєї кар'єри.

"Що, в Росії більше ніхто не слухає? Тільки на птахофабрики запрошують? Сподіваюся, концерти будуть зірвані",

"А що в Росії не співає або вже не пускають на нашу сцену"

"Можете не приїжджати, тухлими яйцями закидають",

"Сподіваюся, наші одесити запаслися тухлими яйцями і помідорами"

"Може бути, ти ще на День Незалежності на Хрещатику з'явишся з гімном України?"

Втім, попри "рознос" в коментарях, знайшлися і ті, хто не зміг стримати свого захоплення з нагоди повернення скандальної зірки в Україну. Зокрема, серед тих, хто підтримав співачку, є давня подруга Лорак, гімнастка Лілія Подкопаєва, і Олег Владі, автор пісень для російських виконавців.

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Концерти Ані Лорак в Україні 2021

Російська гастролерка планує вийти на українську сцену вперше за сім років. Концерти Кароліни повинні відбутися 16 і 17 серпня в нічному клубі Itaka (Одеса).

Згідно з оголошеннями, розміщеними на сайті concert.ua, вартість квитків варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень. Вони вже є у продажу.

Раніше відомий український продюсер і шоу-мен Ігор Кондратюк різко пройшовся по Ані Лорак через її плани виступити в Україні, створивши іронічний "плейлист" для виступу виконавиці, яка без докорів сумління зрадила Україну заради грошей, а тепер проситься назад.