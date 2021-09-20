Третій прямий ефір шоу "Танці з зірками": глядачів вразив номер пам’яті Григорія Чапкіса та відверті розповіді зірок

Ефір був присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Зірки поділилися спогадами про переломні моменти свого життя і розповіли, які історії стояли за їх успіхом.

Третій прямий ефір "Танців з зірками" став найкращою програмою дня. Він пройшов з часткою 17.5% за аудиторією 18-54 (50+), охопленням 3.7 мільйонів глядачів за аудиторією 4+ (Україна).

Відкрив вечір на головному паркеті країни спільний номер учасників і зіркових суддів. Прима-балерина Катерина Кухар хореограф Влад Яма і король латини Макс Чмерковський разом з учасниками запалили сцену гарячим номером-відкриттям.

До того ж, вперше в цьому сезоні за суддівським столом з'явилася запрошена суддя, поп-діва українського шоу-бізнесу Оля Полякова.

Ведучою цього тижня стала телеведуча і Зірковий мисливець шоу "Маскарад" Маша Єфросиніна.

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Своєю відвертою історією поділилася співачка Lida Lee, яка на початку літа заявила про розірвання 10-річного контракту з продюсером MONATIK. Артистка зі своїм партнером Олексієм Базелою виконала зворушливий Віденський вальс під фрагмент своєї дуетної пісні з MONATIK "Пам'ятка" і розповіла, що її виступ на "Олімпійському" у складі концерту артиста змінив життя.

"Моє життя змінив момент, коли я почала співпрацювати з MONATIK Corporation. Це була моя давня мрія. Ми виступали на НСК "Олімпійський" перед більш ніж 65 000 людей, і я пам'ятаю цей день як зараз. Мої батьки в той момент пишалися мною. Зараз я прийшла на цей проект як самостійний сольний артист і я готова розкриватися далі", - сказала Lida Lee.

MONATIK підтримав співачку і записав для неї відеозвернення.

"Ліда, ти велика молодець, справжній професіонал своєї справи. Прислухайся до думки професіоналів і у тебе все вийде. Біжи не від проблем, а до мрій. Щиро бажаю тобі перемогти в цьому шоу", - сказав співачці колишній наставник.

Наступною на паркет вийшла співачка Джамала, яка зізналася, що рік, що змінив її життя, це рік, коли вона перемогла на Євробаченні. Артистка зі своїм партнером Антоном Нестерко виконала традиційний кримсько-татарський танець хайтарма і наживо заспівала фрагмент свого головного переможного хіта "1944".

Шокував заявою про колишню залежність від азартних ігор актор серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.

"Моє життя змінив 2011 рік. Мені було 18 років, коли я назавжди кинув грати в азартні ігри. У якийсь момент я став залежним від залів з ігровими автоматами. Я набрав боргів і щоранку, коли прокидався, думав тільки про те, чи зможу я їх віддати. Зрозумів, що у мене великі проблеми тільки тоді, коли виніс з дому мамині прикраси. Минуло вже багато років, але я не зірвався. Знаю, що батьки мене пробачили за це, але я хочу, щоб вони мною пишалися",- сказав Артур Логай.

Артист виконав запальний Віденський вальс зі своєю партнеркою Ганною Кареліною.

"Це та комбінація шоу і танцю, які я хочу бачити від потенційного переможця", - сказав Макс Чмерковський.

Ознаменував цей вечір вражаючий номер пам'яті Григорія Чапкіса. Легендарний суддя шоу "Танці з зірками" пішов з життя в червні у віці 92 року. Завдяки новітнім технологіям Григорія Миколайовича на мить можна було побачити на паркеті під оплески зірок кількох сезонів проекту "Танці з зірками".

Для виконання номера-посвяти на честь легендарного хореографа запросили пари, які доводять - для танцю віку не існує. На паркет вийшли як маленькі танцюристи, так і пари елегантного віку.

Вшанувати пам'ять легендарного судді прийшли актор Євген Кошовий, хореографи Ілона Гвоздьова і Ксенія Горб, актор Арам Арзуманян, телеведуча Руслана Писанка, футболіст Сергій Мельник, спортсменка Анна Різатдінова, актриса Дар'я Петрожицька і танцюрист Олександр Прохоров.

За результатами суми оцінок суддів і глядацького голосування, паркет покинула пара Олександра Машлятіна і Денис Самсон.