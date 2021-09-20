УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Третій прямий ефір шоу "Танці з зірками": глядачів вразив номер пам’яті Григорія Чапкіса та відверті розповіді зірок

20 вересня 2021, 12:36

Вчора о 21: 00 на телеканалі 1+1 відбувся Третій прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

false

Ефір був присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Зірки поділилися спогадами про переломні моменти свого життя і розповіли, які історії стояли за їх успіхом.

Третій прямий ефір "Танців з зірками" став найкращою програмою дня. Він пройшов з часткою 17.5% за аудиторією 18-54 (50+), охопленням 3.7 мільйонів глядачів за аудиторією 4+ (Україна).

Відкрив вечір на головному паркеті країни спільний номер учасників і зіркових суддів. Прима-балерина Катерина Кухар хореограф Влад Яма і король латини Макс Чмерковський разом з учасниками запалили сцену гарячим номером-відкриттям.

До того ж, вперше в цьому сезоні за суддівським столом з'явилася запрошена суддя, поп-діва українського шоу-бізнесу Оля Полякова.

Ведучою цього тижня стала телеведуча і Зірковий мисливець шоу "Маскарад" Маша Єфросиніна.

Реклама
false

Своєю відвертою історією поділилася співачка Lida Lee, яка на початку літа заявила про розірвання 10-річного контракту з продюсером MONATIK. Артистка зі своїм партнером Олексієм Базелою виконала зворушливий Віденський вальс під фрагмент своєї дуетної пісні з MONATIK "Пам'ятка" і розповіла, що її виступ на "Олімпійському" у складі концерту артиста змінив життя.

"Моє життя змінив момент, коли я почала співпрацювати з MONATIK Corporation. Це була моя давня мрія. Ми виступали на НСК "Олімпійський" перед більш ніж 65 000 людей, і я пам'ятаю цей день як зараз. Мої батьки в той момент пишалися мною. Зараз я прийшла на цей проект як самостійний сольний артист і я готова розкриватися далі", - сказала Lida Lee.

MONATIK підтримав співачку і записав для неї відеозвернення.

"Ліда, ти велика молодець, справжній професіонал своєї справи. Прислухайся до думки професіоналів і у тебе все вийде. Біжи не від проблем, а до мрій. Щиро бажаю тобі перемогти в цьому шоу", - сказав співачці колишній наставник.

Наступною на паркет вийшла співачка Джамала, яка зізналася, що рік, що змінив її життя, це рік, коли вона перемогла на Євробаченні. Артистка зі своїм партнером Антоном Нестерко виконала традиційний кримсько-татарський танець хайтарма і наживо заспівала фрагмент свого головного переможного хіта "1944".

Шокував заявою про колишню залежність від азартних ігор актор серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.

false

"Моє життя змінив 2011 рік. Мені було 18 років, коли я назавжди кинув грати в азартні ігри. У якийсь момент я став залежним від залів з ігровими автоматами. Я набрав боргів і щоранку, коли прокидався, думав тільки про те, чи зможу я їх віддати. Зрозумів, що у мене великі проблеми тільки тоді, коли виніс з дому мамині прикраси. Минуло вже багато років, але я не зірвався. Знаю, що батьки мене пробачили за це, але я хочу, щоб вони мною пишалися",- сказав Артур Логай.

Артист виконав запальний Віденський вальс зі своєю партнеркою Ганною Кареліною.

"Це та комбінація шоу і танцю, які я хочу бачити від потенційного переможця", - сказав Макс Чмерковський.

Ознаменував цей вечір вражаючий номер пам'яті Григорія Чапкіса. Легендарний суддя шоу "Танці з зірками" пішов з життя в червні у віці 92 року. Завдяки новітнім технологіям Григорія Миколайовича на мить можна було побачити на паркеті під оплески зірок кількох сезонів проекту "Танці з зірками".

Для виконання номера-посвяти на честь легендарного хореографа запросили пари, які доводять - для танцю віку не існує. На паркет вийшли як маленькі танцюристи, так і пари елегантного віку.

Вшанувати пам'ять легендарного судді прийшли актор Євген Кошовий, хореографи Ілона Гвоздьова і Ксенія Горб, актор Арам Арзуманян, телеведуча Руслана Писанка, футболіст Сергій Мельник, спортсменка Анна Різатдінова, актриса Дар'я Петрожицька і танцюрист Олександр Прохоров.

За результатами суми оцінок суддів і глядацького голосування, паркет покинула пара Олександра Машлятіна і Денис Самсон.

viber
Танці з зірками
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Стрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивціСтрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивці "Переплутала туризм з еміграцією": сестра Сенцова облаяла Україну і "пакує валізи""Переплутала туризм з еміграцією": сестра Сенцова облаяла Україну і "пакує валізи" Повний місяць у вересні 2021: дата, що не можна робитиПовний місяць у вересні 2021: дата, що не можна робити Євгенія Власова у мінісукні спричинила фурор на "Танцях з зірками" та розповіла правду про хворобуЄвгенія Власова у мінісукні спричинила фурор на "Танцях з зірками" та розповіла правду про хворобу П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаряП'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря

Останні новини

17:56

У Pfizer назвали побічні ефекти після третьої дози вакцини

17:55

Бив і погрожував: відома українська актриса і зірка серіалу Слуга народу втекла від чоловіка

17:46

Перша за 7 років: Ані Лорак показала кадри з кліпу на пісню українською мовою

17:32

"Це дуже гірко": Олег Сенцов пояснив вчинок сестри, яка обматюкала Україну і "послала" брата

17:26

"Автомотлох" найбільше забруднює повітря в містах України - експерт

Реклама
17:15

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 вересня: ризик аварії, фінансові труднощі або розрив відносин Відео

17:14

Хлопець роздягнувся перед "Невідомим матросом" в Одесі та пригрівся біля Вічного вогню

17:12

Школи закриють на карантин: які регіони України під загрозою Відео

17:08

Легко сплутати: названо головні поствакцинальні симптоми коронавірусу Відео

16:58

Сундук-реліквія став могилою для дітей: деталі моторошної трагедії на Донеччині

16:41

Найсмачніша закуска: рулетики з бекону з овочами і сиром Відео

16:35

Загроза COVID-19 на Заході і сході України: червона зона "накриє" чотири регіони країни Відео

16:31

Школи закриють, а вчителі принесуть довідки від COVID-19: МОЗ оголосило умови щодо навчання Відео

16:02

Перші два будинки ЖК "Метрополіс" отримали поштові адреси новости компании

16:00

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку: успіх у всьому або ризик травм і застуди Відео

15:59

Високий кров'яний тиск: шість ознак того, що вам потрібно негайно звернутися до лікаря

15:56

В Україні запропонували скасувати перенесення свят, а 8 березня і 1 травня відзначати як міжнародні дні

15:43

Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей, але її чоловіка виганяють з країни

15:34

Повітря Києва забруднене: рівень формальдегіду перевищено в 3,5 раза

14:52

Бійня в Пермі: батько стрілка був найманцем, сплив "український слід" Відео

Реклама
14:35

Тарифи на опалення та гарячу воду злетять: кого і де змусять розщедритися

14:25

Місячний календар стрижок на жовтень 2021: вдалі дні для нової зачіски та манікюру

14:16

Лікарі вказали на фізичні симптоми ранньої смерті Відео

14:10

Роман Сасанчин з Голосу країни розсекретив стать майбутньої дитини Відео

14:08

Зростання ВВП, боротьба з боргами і 30 млрд грн доходів: Кабмін розкрив бюджет на 2022 рік Відео

14:02

"Велике будівництво" Зеленського відновило дроги до 40 заповідників і природних парків

13:51

Катастрофа з COVID-19 і різкий стрибок смертність: експерт назвав терміни неминучого локдауну Відео

13:26

В Україні посилили карантин: з 23 вересня країна переходить в "жовту" зону Відео

13:23

ЄСПЛ визнав путінську Росію відповідальною за отруєння ексофіцера ФСБ Литвиненка

12:54

"Липові" довідки та щеплення: в Україні готують кримінальну статтю за підробку COVID-сертифікатів Відео

12:50

"Повне беззаконня": Ектор Хіменес-Браво розповів, як знущалися з нього та його сім'ї

12:41

Жоден півень більше не кукурікатиме: росіянам заборонили облаштовувати курники на дачах

12:24

Брати кредит на сплату комуналки: у Києві мешканцям будинку нарахували від 15 до 40 тисяч за опалення Відео

12:22

Зима замість бабиного літа: в Україні вдарять заморозки, повалить мокрий сніг Відео

12:20

Лікарі розповіли, чому не можна ігнорувати запаморочення при підйомі з ліжка Відео

12:07

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли лаконічні та трохи романтичні штанні костюми в стилі 70-х Фото Відео

11:49

Вакцинація в Україні може стати примусовою: у МОЗ такий сценарій не виключають

11:29

Кривава стрілянина в університеті: спливли несподівані подробиці про "пермського ката" Відео

11:23

"Рули мовчки, холуй": у Харкові п'яні студентки-прокурорки не хотіли платити і образили таксиста Відео

11:18

Термін повідомлення про зміну договірної ціни газу має бути зменшено – заява Асоціації

Реклама
11:12

COVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми та алгоритм дій при лікуванні

10:58

"Косить під хворого": підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки зі Львова визнали неосудним Відео

10:31

Невакцинованих українців хочуть змусити здавати тести на коронавірус за свої гроші - Мінфін

10:29

За ціною новенької іномарки: в Одесі ошелешили рекордною вартістю тушки тунця Відео

10:08

Пересувається поповзом вздовж стелі: пенсіонерка з Харкова перетворила свою квартиру на смітник Відео

09:47

Кожен раз забирає 36 хвилин життя: яка страва забирає дорогоцінні хвилини Відео

09:40

Проковтнув величезний болт: у Дніпрі однорічного малюка ледь врятували від смерті лікарі Відео

09:36

"Ганьблю себе і батьків": тіктокерша вляпалася в скандал після образи захисників України

09:16

За крок від "червоної" зони карантину - чотири області України: Ляшко озвучив список Відео

08:57

Вихідні у жовтні 2021: як відпочиватимуть українці та чи буде додатковий вихідний

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти