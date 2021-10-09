"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

Шанувальники шоу були в захваті від яскравого селфі Горбунова і Кароль.
Ведучий шоу "Танці з зірками" на "1+1" Юрій Горбунов опублікував спільний знімок зі співачкою Тіною Кароль. Фото викликало бурхливу реакцію його шанувальників.
З колишньою ведучою голд-руму "танців" Горбунов зустрівся в Одеському театрі опери та балету.
"Сьогодні в Одесі! Яка зустріч!", - підписав знімок телеведучий.
Яскраве селфі Кароль і Горбунова змусило ностальгувати шанувальників проєкту, ведучою якого Тіна була з 2006 року.
"Які гарненькі. Тіни дуже не вистачає в танцях", "Возз'єднання кращої пари ведучих танців", "Ми сумували за такими селфі", "Котики. Найкращі! Тіни не вистачає в танцях", "Так сумуємо за вашим тандему! Ви кращі ведучі Танців з зірками!", - писали в коментарях під знімком.
Нагадаємо, в новому сезоні "Танців з зірками" новою ведучою голд-руму стала Іванна Онуфрійчук.
Раніше вона працювала моделлю і була ведучою телешоу "Без галстука". Однак несподівано для публіки вона стала колегою одного з найпопулярніших шоуменів країни Юрія Горбунова. За словами ведучої, вона не проходила ніяких кастингів і проб.
Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.