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"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

9 жовтня 2021, 12:25

Шанувальники шоу були в захваті від яскравого селфі Горбунова і Кароль.

горбунов кароль
Тіна Кароль і Юрій Горбунов були ведучими Танців з 2006 року / instagram.com/gorbunovyuriy/

Ведучий шоу "Танці з зірками" на "1+1" Юрій Горбунов опублікував спільний знімок зі співачкою Тіною Кароль. Фото викликало бурхливу реакцію його шанувальників.

З колишньою ведучою голд-руму "танців" Горбунов зустрівся в Одеському театрі опери та балету.

"Сьогодні в Одесі! Яка зустріч!", - підписав знімок телеведучий.

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Тіна Кароль і Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Яскраве селфі Кароль і Горбунова змусило ностальгувати шанувальників проєкту, ведучою якого Тіна була з 2006 року.

"Які гарненькі. Тіни дуже не вистачає в танцях", "Возз'єднання кращої пари ведучих танців", "Ми сумували за такими селфі", "Котики. Найкращі! Тіни не вистачає в танцях", "Так сумуємо за вашим тандему! Ви кращі ведучі Танців з зірками!", - писали в коментарях під знімком.

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Коментарі під постом / instagram.com/gorbunovyuriy/
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Коментарі під постом / instagram.com/gorbunovyuriy/

Нагадаємо, в новому сезоні "Танців з зірками" новою ведучою голд-руму стала Іванна Онуфрійчук.

Раніше вона працювала моделлю і була ведучою телешоу "Без галстука". Однак несподівано для публіки вона стала колегою одного з найпопулярніших шоуменів країни Юрія Горбунова. За словами ведучої, вона не проходила ніяких кастингів і проб.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

Автор: Сергій Кущ
viber
Юрій Горбунов Тіна Кароль Танці з зірками
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