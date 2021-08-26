Тіну Кароль запідозрили у вагітності після концерту на День незалежності

Тіна Кароль / кадр з концерту

На концерті на НСК Олімпійський на День незалежності України Тіна Кароль одягла шикарну облягаючу сукню, але після виконання номера, в Мережі поповзли чутки про її вагітність.

Якщо дивитися відео виступу Кароль на НСК Олімпійський, то можна помітити що крихітну сукню вона прикрасила додатковою накладкою у вигляді округлої квітки-сонця.

Саме ця прикраса, якщо дивитися в анфас на співачку, створює враження, що вона дійсно "з животиком".

Це видно на скріншотах з виступу - коли Тіна повертається боком до камери, то стає ясно, що прикраса просто "розширює" її фігуру, здалеку створюючи ілюзію живота.

Тіна Кароль / кадр з концерту

Тіна Кароль / кадр з концерту

Проте, в коментарях до відео, всі повально пишуть про те, що Тіна Кароль вагітна.

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"Вона вагітна?", "Вагітна", "...я думала, що мені здалося...", "Вагітна", "Щось мені здається що наша красуня в"цікавому положенні"..))) ", "Навряд чи, в інших облягаючих сукнях нічого не було видно", "Люди кажуть, що вона вагітна-це правда?", "Ліберман поправилася", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Тіна Кароль заінтригувала зізнанням про майбутніх дітей.

Співачка виховує 12-річного сина Веніаміна, батьком якого був її померлий чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році.

Після цього у Тіни Кароль не було офіційних стосунків, вона в жалобі за чоловіком,