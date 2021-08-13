Тіна Кароль розсекретила список виконавців в альбомі Молода кров

Тіна Кароль / ph:@spromojna

Тіна Кароль розсекретила нову інформацію про свій альбом Молода кров, і назвала учасників, з якими склала цілий уркаіномовний проект на честь Дня Незалежності.

У число тих, кому пощастило заспівати в дуеті з Тіною Кароль, увійшли учасники вокальних шоу, зірки музичних фестивалів і артистка, яка зачитала реп на святкуванні Дня Незалежності два роки тому.

"Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена", - повідомила Тіна Кароль.

Учасники альбому Молода кров з Тіною Кароль:

Аліна Паш;

Ivan Navi;

Latexfauna;

Wellboy;

Юра Самовилов;

Nikita Lomakin;

Kazka.

"Я вірю в пісні. Я знаю, що вони стануть улюбленими, відомими, і не пройде цей проект непоміченим. Захотілося зробити красиву історію", - додала Тіна Кароль.

Нагадаємо, перша пісня з альбому Молода кров Зірочка вийшла 13 серпня - її записала Тіна Кароль і група Kazka.