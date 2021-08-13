Тіна Кароль розсекретила список виконавців в альбомі Молода кров

Тіна Кароль дала першу інформацію про майбутній альбом-колаборацію Молода кров, який виходить до 30-річчя Незалежності України.
Тіна Кароль розсекретила нову інформацію про свій альбом Молода кров, і назвала учасників, з якими склала цілий уркаіномовний проект на честь Дня Незалежності.
У число тих, кому пощастило заспівати в дуеті з Тіною Кароль, увійшли учасники вокальних шоу, зірки музичних фестивалів і артистка, яка зачитала реп на святкуванні Дня Незалежності два роки тому.
"Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена", - повідомила Тіна Кароль.
Учасники альбому Молода кров з Тіною Кароль:
- Аліна Паш;
- Ivan Navi;
- Latexfauna;
- Wellboy;
- Юра Самовилов;
- Nikita Lomakin;
- Kazka.
"Я вірю в пісні. Я знаю, що вони стануть улюбленими, відомими, і не пройде цей проект непоміченим. Захотілося зробити красиву історію", - додала Тіна Кароль.
Нагадаємо, перша пісня з альбому Молода кров Зірочка вийшла 13 серпня - її записала Тіна Кароль і група Kazka.