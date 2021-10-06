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Тіна Кароль розкрила секрет своєї ідеальної фігури

6 жовтня 2021, 17:38

У відео з'явилися фрагменти з її колишніх тренувань, які вона публікувала у себе на особистій сторінці в Instagram-stories.

Тіна Кароль
Тіна Кароль показала, як займається спортом / УНІАН

Відомий українська співачка Тіна Кароль виклала для своїх шанувальників нове відео, в якому показала, як займається спортом. Вона продемонструвала свої заняття йогою і експрес-тренування на офіційному акаунті на YouTube

У відео з'явилися фрагменти з її колишніх тренувань, які вона публікувала у себе на особистій сторінці в Instagram-stories. Далі глядачам показали, як Тіна Кароль стрибаючи на скакалці, репетирує свою пісню під назвою "Красиво".

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Після цього, співачка показала, як вона робить розтяжку і качає прес.

Раніше головред писав про те, що відома співачка Тіна Кароль повідала, що якось ледь не задихнулася.

За словами Кароль, інцидент стався, коли вона готувалася до свого сольного концерту інтонації і хотіла показати дуальність особистості і багатогранність жінки.

Тіна хотіла, щоб танцівниці шоу виглядали як її двійники. І вирішила зробити силіконові маски.

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Тіна Кароль фітнес новини шоу бізнесу
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