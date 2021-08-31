The Hardkiss презентували кліп на пісню 7 вітрів з нового альбому

The Hardkiss 7 вітрів / кадр з кліпу

Українська рок-гурт The Hardkiss запрем'єрив кліп на другу пісню з альбому Жива і не залізна.

Для фанатів, які купили квитки на концерт, який повинен був бути 31 травня 2021 року, гурт випустив лайв-версію прем'єри альбому, яка була доступна онлайн один день.

Тепер ще музиканти презентують одна за однією пісні, які написали для нового альбому.

"Цей альбом - він і продовження нашої творчості, тому що ми пов'язали все це. І знову птах-але вона жива (попередній альбом був "Залізна ластівка" - ред). До того ж це протиставлення - Зілізна ластівка спрямована в космос, це жінка, яка все може, як Залізна леді. А "Жива і не залізна" - про прості істини. Навіть пісні отримали земні назви - про життя, природу, і жінку, яка кожен у нас є", - розповіла Саніна.

The Hardkiss 7 вітрів / кадр з кліпу

У кліпі поєднані кадри з великого концерту і додатково зйомки в літаку.

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Юлія Саніна в зухвалому вбранні наводить марафет в кабіні пілота, і заскочивши на фетбайк їде на концерт, де вже виступає Вал з гуртом.

Чергуються моменти їх виступу і яскраві моменти позування членів гурту в вантажному відділі літака.

Нагадаємо, Юлія Саніна перемогла на шоу Танці з зірками 2020. Прем'єра нового сезону шоу запланована на 5 вересня. Дивитися онлайн всі випуски шоу можна буде на 1plus1video.