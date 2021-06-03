Тейлор Свіфт зіграє в кіно з Крістіаном Бейлом

У новому фільмі режисера афери по-Американський намічається зірковий акторський склад.
Режисер Девід О. Расселл знімає нову картину, в яку зібрав мало не всіх найпопулярніших акторів з Голлівуду.
Але тепер черга дійшла і до Тейлор Свіфт. Як повідомляє Showbiz 411, найпопулярніша антрі-співачка стане частиною якогось масштабного фільму.
Назва проекту і його сюжет поки що тримаються в секреті. Раніше лише стало відомо, що це буде костюмний фільм, а його дія розгорнеться в минулому. Яка роль дісталася Свіфт, не розкривається.
Хто ще зіграє у фільмі Девіда О. Расела:
- Тейлор Свіфт,
- Крістіан Бейл,
- Марго Роббі,
- Роберт Де Ніро,
- Кріс Рок,
- Аня Тейлор-Джой
- Рамі Малек,
- Джон Девід Вашингтон,
- Зої Салдана,
- Майк Майерс,
- Майкл Шеннон,
- Тімоті Оліфант.
Автор: Олександр Галаджій