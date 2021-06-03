Тейлор Свіфт зіграє в кіно з Крістіаном Бейлом

Тейлор Свіфт / Reuters

Режисер Девід О. Расселл знімає нову картину, в яку зібрав мало не всіх найпопулярніших акторів з Голлівуду.

Але тепер черга дійшла і до Тейлор Свіфт. Як повідомляє Showbiz 411, найпопулярніша антрі-співачка стане частиною якогось масштабного фільму.

Назва проекту і його сюжет поки що тримаються в секреті. Раніше лише стало відомо, що це буде костюмний фільм, а його дія розгорнеться в минулому. Яка роль дісталася Свіфт, не розкривається.

Хто ще зіграє у фільмі Девіда О. Расела: