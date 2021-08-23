Террі Гілліама госпіталізували відразу після скандалу на Одеському кінофестивалі

Террі Гілліам / Getty Images

Британський кінорежисер Террі Гілліам був госпіталізований прямо з Потьомкінських сходів після того, як переплутав Україну з Росією.

Як пише видання Думська з посиланням на оргкомітет фестивалю, причину госпіталізації Гілліама не назвали.

Відомо, що ніч актор провів у лікарні, після чого медики дозволили йому летіти до Лондона.

На закритті кінофестивалю в Одесі режисер приготував чудову подячно-напутну промову, з якою, однак, злегка осоромився - на тлі російськомовних сусідів на кожному кроці, Террі переплутав Україну і Росію, завершивши промову словами: "Дякую, Росія! Дякую, Одеса".

Коли стало зрозуміло, що пішло не так, режисер вибачився і виправився, але навряд чи такий конфуз міг спровокувати погіршення здоров'я, через яке потрібно на ніч лягати в лікарню.

Поки що ні представники Террі Гілліама, ні організатори фестивалю не повідомляли подробиць ситуації.

Нагадаємо, на закритті Одеського кінофестивалю 2021 назвали список переможців у всіх номінаціях.