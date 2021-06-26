Телеведучий 1+1 схуд на 15 кг за місяць і ошелешив українців

Даніель Салем / УНІАН

Український шоумен і ресторатор, коуч у відносинах Даніель Салем місяць тому уклав парі - на весіллі Іраклі Макацарії в Грузії вони з тренером Анітою Луценко посперечалися, що Даніель не зможе схуднути на 15 кг за місяць. Аніта повинна була за цей час скинути 5,5 кг.

У випадку програшу Салем повинен бути закопаний в труні на годину, а Луценко стрибає з парашутом.

Зважування мало пройти 26 червня в Одесі - з цього приводу друзі зібралися в ресторані Даніеля.

Ведучий 1+1 показав в сторіз, що він важить 95,4, і розповів, що сьогодні він виходить з голодування.читайте такожМогилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою Луценко

Салем зміг виконати умови парі, але для цього він істотно скоротив своє харчування, і, як він уточнив, екстремально голодував ці дні.

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У своєму сторіз чоловік показав, як виглядав до схуднення і як він виглядає сьогодні.

Увечері 26 червня Даніель з Анітою вийшов в ефір в Instagram, де розповів, що, по-перше, він худнув зі 113 а не з 110, а Аніта зізналася, що не думала, що він буде доводити схуднення до 15 кілограм, і була готова йому пробачити 5 кілограм в парі.

Однак, ведучий Одруження наосліп розповів, що оскільки він любить екстрим, хоч він і переміг, він все одно зважився на закопування і запросив всіх фанатів стежити за тим, як це будуть робити.

Дивитися онлайн всі випуски шоу Одруження Наосліп з Даніелем Салемом можна на сайті 1plus1 video.