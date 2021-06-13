Телеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в Грузії

Віра Кекелія / instagram.com/kekeliavera

Співачка Віра Кекелія знайшла свого чоловіка на шоу Голос країни 7, вони стали зустрічатися після фіналу, потім одружилися, і у них народився син.

Віра Кекелія і Роман Дуда вирушили на етнічну батьківщину артистки на весілля Іралки Макацарії, де дівчина дала інтерв'ю Каті Осадчій для Світського життя.

Артистка зізналася, що її родичі вже якийсь час просили, щоб вона привезла чоловіка для традиційного грузинського весілля, і церемонія Іраклі Макацарії для неї буквально приклад, як можна обмінятися обітницями на "рідній землі" Віри.

"Я вже придивилася, все побачила, з грузинським хором у мене вже є контакти. Я думаю, що це станеться, тому що вони нас прямо пресують щоб зробити це весілля", - говрить співачка.читайте такожЗірки Кварталу вразили виконанням Гімну України на футбольному матчі Кіпр-Україна

Кекелія також поділилася, які грузинські традиції залишилися в її родині.

"Обов'язково збираємося, коли разом за столом. Це звичайно їжа, звичайно грузинське вино, яке робить мій тато. І тут я дізналася, що він робить вино за грузинськими традиціями", - розповіла вона.

Нагадаємо, що нещодавно в сторіз вона показувала, як їздила до батьків, і показувала свій дім.

Нагадаємо, що повний випуск шок Світське життя з Катею Осадчою за 12 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.