УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді

22 серпня 2021, 16:12

Українська співачка Tayanna показала купе з тарганами і непривабливим інтер'єром в "нових" поїздах Укрзалізниці.

Tayanna
Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка Tayanna брала участь у Чорноморських іграх 2021 у Скадовську, і їхала на наступний виступ зі своєю командою на поїзді. Коли співачка зайшла у вагон, у Тетяни стався шок.

Tayanna прямо з тамбура почала знімати в сторіз для Instagram, в якому жахливому стані поїзд, за ціни на який на даний момент прирівнюються до ціни польоту в країни Балтії на літаку.

"Я реально потрапила в 80-і роки, коли мені було буквально пара років, і я їздила на Чорноморські Ігри саме на таких поїздах", - говорить вона.

Вони з командою згадали радянську пісеньку про "голубой вагон" з цього приводу.

false

"Просто, Боженька, дякую тобі за це купе, дякую! Тут картини, таргани, жуки, цвіль, пил - тут все! А що це за люк?!",- додала вона, показуючи на відео купе, в якому їм з командою потрібно було їхати.

Реклама

Її помічники за спиною не менш емоційно прокоментували умови проїзду в поїзді Укрзалізниці, а хтось в кінці зазначив, що це ще нормально.

Нагадаємо, що наприкінці червня 2021 Ольга Сумська в українському поїзді ледь витримала ніч поїздки. Сумська була змушена їхати на поїзді з Кременчука, і в майже 40-градусну спеку в ньому не працювали кондиціонери - їх, фактично не було у вагоні. Співачка обливалася водою, щоб якось врятуватися від спеки, а через пару днів у прямому ефірі з 1+1 поцікавилася у чиновників Укрзалізниці такою жалюгідною ситуацією з поїздами.

Як раніше повідомляли в прес-службі, Укрзалізниця в березні 2021 пообіцяла піднімати ціни на квитки на 2% кожен місяць, так, щоб до кінця року вони виросли на 22%.

Раніше повідомлялося, що член наглядової ради Укрзалізниці отримав 332 тис. гривень зарплати і купив автомобіль за 1,2 млн гривень у липні.

viber
Тетяна Решетняк Tayanna новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ірина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікініІрина Сопонару підкорила красою в занадто відвертому бікіні Прямий діалог з ОРДЛО та вода в Крим: як Уряд пропонує Раді повертати окуповані територіїПрямий діалог з ОРДЛО та вода в Крим: як Уряд пропонує Раді повертати окуповані території "По-російськи говори, а не на псячому": призер олімпіади зі Львова вилаяв українську мову"По-російськи говори, а не на псячому": призер олімпіади зі Львова вилаяв українську мову Прикмети на 21 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Всидіти на двох стільцях не вийде: Зеленський зажадав від ФРН зробити вибір між Україною і РФВсидіти на двох стільцях не вийде: Зеленський зажадав від ФРН зробити вибір між Україною і РФ

Останні новини

06:23

Юля Саніна в жовтому бікіні мало не звела з розуму сексуальними формами

04:58

Чи може мозок людини передбачати майбутнє - відповідь вчених

04:37

Смертельна небезпека: експерт розкрив, який хліб не можна вживати ні в якому разі Відео

03:52

Місячний календар на вересень 2021: знак згори, нещастя і найвдаліший день

02:58

Лікар назвала простий спосіб для нормалізації роботи кишківника

Реклама
02:48

Зірка Загону самогубців без білизни засвітила звабливу фігуру

02:23

Вчені запропонували новий спосіб боротьби із зайвою вагою

01:54

Вторгнення РФ в Україну реальніше, ніж здається: у США назвали головний напрямок Відео

01:20

Комаровський розповів, кому небезпечно пити алкоголь Відео

00:20

Зеленський заявив про війну через реформу Конституційного суду Відео

22 серпня, неділя
23:51

В Україні можуть закрити центри вакцинації: лікар назвав причину Відео

23:06

У Кабміні озвучили єдину умову постачання води до Криму

22:59

Лікар розповіла про підступну небезпеку вареної картоплі Відео

22:33

Президент роздав нагороди "національним легендам" України

22:05

"Двері відкриті і на вхід, і на вихід": Зеленський пообіцяв нові відставки членів Кабміну Відео

21:38

Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

21:23

"Стріляли гумовими кулями": українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту Відео

21:02

В Одесі ревнивець розрізав жінці рот, а її співмешканця вдарив у живіт

20:37

Шмигаль висловився про Північний потік-2 і закликав ЄС до заходів проти РФ Відео

20:10

З'ясувалося, скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі

Реклама
19:36

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу: коли буде пік Відео

19:34

Кліматолог назвала небезпечні наслідки вирубки лісів у Карпатах Відео

18:54

Зеленський пообіцяв повернути могутність українського флоту Відео

18:47

Кліп Just Fly Макса Барських зі справжнім літаком набрав більше 3 мільйонів переглядів Відео

18:37

Україна встановила рекорд за кількістю медалей із боксу серед юніорів

18:35

Підсумки 30 років: ми залишилися демократією і повільно, але рухаємося вперед Погляд

18:26

Прикмети на 23 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:15

СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

18:00

В Україні різко зміниться погода і налетить похолодання Відео

17:51

Родина Адамс 2 вийде в кінотеатрах з випередженням графіка Відео

17:30

Віра Брежнєва похвалилася апетитною фігурою на гарячому літньому фото

17:28

У Кирилівці двох туристів віднесло у відкрите море на надувному матраці Відео

16:55

"Моя Україно прекрасна": підбірка найкрасивіших місць України до Дня Незалезжності

16:51

Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинах Відео

16:24

Різкий стрибок захворюваності та смертей: експерт назвав терміни нової хвилі COVID-19

16:12

Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді Відео

16:00

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти Відео

15:54

Помер знаменитий актор і найвища людина в світі українського походження Ігор Вовковинський Відео

15:30

Настя Івлєєва офіційно підтвердила розлучення з Елджеєм

15:08

Тиск на Москву і нові санкції проти РФ: ключові тези з брифінгу Меркель і Зеленського Відео

Реклама
14:58

Експерти розповіли, чому влада України не втримає низький тариф на електрику

14:54

"Загроза для всієї Європи": Меркель і Зеленський пригрозили РФ через Північний потік-2 Відео

14:45

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію Відео

14:34

Кріпосна 3 сезон - трейлер розкрив історію в стилі легендарної Анжеліки Відео

14:24

Найсмачніший старовинний рецепт варення на зиму з ревеню Відео

14:18

Головком ЗСУ закликав готуватися до наступу для звільнення окупованих територій

13:32

Королева Єлизавета II покарає Меган Маркл і принца Гаррі за зганьблену сім'ю

13:25

Меркель прибула в Україну і вирушила на переговори з Зеленським Відео

12:57

"Зірка в лобі, замість звивин": у герої пам'ятника копам у Києві впізнали генерала поліції

12:38

Оголосили всіх переможців Одеського кінофестивалю 2021 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти