Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка Tayanna брала участь у Чорноморських іграх 2021 у Скадовську, і їхала на наступний виступ зі своєю командою на поїзді. Коли співачка зайшла у вагон, у Тетяни стався шок.

Tayanna прямо з тамбура почала знімати в сторіз для Instagram, в якому жахливому стані поїзд, за ціни на який на даний момент прирівнюються до ціни польоту в країни Балтії на літаку.

"Я реально потрапила в 80-і роки, коли мені було буквально пара років, і я їздила на Чорноморські Ігри саме на таких поїздах", - говорить вона.

Вони з командою згадали радянську пісеньку про "голубой вагон" з цього приводу.

"Просто, Боженька, дякую тобі за це купе, дякую! Тут картини, таргани, жуки, цвіль, пил - тут все! А що це за люк?!",- додала вона, показуючи на відео купе, в якому їм з командою потрібно було їхати.

Реклама

Її помічники за спиною не менш емоційно прокоментували умови проїзду в поїзді Укрзалізниці, а хтось в кінці зазначив, що це ще нормально.

Нагадаємо, що наприкінці червня 2021 Ольга Сумська в українському поїзді ледь витримала ніч поїздки. Сумська була змушена їхати на поїзді з Кременчука, і в майже 40-градусну спеку в ньому не працювали кондиціонери - їх, фактично не було у вагоні. Співачка обливалася водою, щоб якось врятуватися від спеки, а через пару днів у прямому ефірі з 1+1 поцікавилася у чиновників Укрзалізниці такою жалюгідною ситуацією з поїздами.

Як раніше повідомляли в прес-службі, Укрзалізниця в березні 2021 пообіцяла піднімати ціни на квитки на 2% кожен місяць, так, щоб до кінця року вони виросли на 22%.

Раніше повідомлялося, що член наглядової ради Укрзалізниці отримав 332 тис. гривень зарплати і купив автомобіль за 1,2 млн гривень у липні.