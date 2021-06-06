Tayanna зізналась, як її син сприйняв нового хлопця мами

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка Tayanna, яка нещодавно заінтригувала підписами до фото під час відпустки на Балі, розповіла, що у неї є новий молодий чоловік, і повідала подробиці їхніх стосунків.

Під час інтерв'ю з Катею Осадчою для шоу Світське життя Тетяна Решетняк назвала ім'я свого коханого, і як до нього ставиться син.

"Я їхала на Балі не сама, а їхала зі своїм хлопцем. Хотілося відчути себе жінкою", - розповіла співачка і додала, що його звуть Олександр.

Перша зустріч у них пройшла в соцмережах, точно так познайомились Холостяк Макс Михайлюк і мати його дочки Даша Хлистун.

"Так вийшло, що ми просто з ним познайомилися через Instagram, а потім побачилися і це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми напевно чекали один одного дуже багато років", - поділилася закохана зірка.

Проте, Тетяна сказала, що хоч син і знайомий з Олександром, той не наполягає на спільному проживанні та "інтеграції" в сім'ю.

"Він не поспішає входити в сім'ю, Даніель його знає і поважає", - говорить Тетяна.

Нагадаємо, що перший чоловік Тетяни - Єгор Гліб, він же батько її сина. Вона вже розповідала, які стосунки у них, коли Ані Лорак почала роман з музикантом.

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