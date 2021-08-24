Tayanna і Джамала представили кліп пісні Моя Земля до Дня Незалежності

Джамала і Tayanna / Instagram

24 серпня українці святкують 30-річчя Незалежності України. З різних куточків світу лунають привітання, адресовані Україні. Українські зірки Джамала і Tayanna в цей день випустили кліп на свій перший дует Моя земля.

Пісня Моя земля вийшла ще в середині серпня, а тепер всі українці змогли насолодитися не тільки піснею, а й неймовірними зйомками з несподіваних ландшафтів в Україні.

Зйомки кліпу проходили на Західній Україні. Але не обійшлося без труднощів. Коли співачки приїхали на локацію, почалися сильні дощі. Оскільки зйомки проходили в гористій місцевості, то було дуже небезпечно. Вони неодноразово падали, проте все-таки зняли бажане відео, яке присвятили рідній Україні.

"Я дуже поважаю творчість Джамали, люблю її як артиста, тому для мене було великою честю запросити її заспівати в дуеті. З першої ноти Джа зачепив сенс пісні, вона зрозуміла, що в цій роботі їй є що сказати своїм голосом", - сказала Tayanna.

Джамала вже не перший раз знімає дуети, а тепер отримала неймовірне задоволення від музики.

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""Моя Земля" – це подарунок Україні і кожному українцю на 30-річчя Незалежності. Це розповідь про місця сили і музичну подорож від краю до краю нашої неймовірної красивої країни. Це наше ніжне зізнання в любові. Дякую, Tayanna, за легку колаборацію, яку хочеться співати голосно на всю країну, - підкреслила Джамала.

Нагадаємо, що співачки виступлять на святковому концерті на День незалежності України на НСК Олімпійському.