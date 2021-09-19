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Тарзан закотив істерику і ледь не влаштував бійку, дізнавшись про доньку Корольової

19 вересня 2021, 20:25

Сергій Глушко, дізнавшись шокуючу правду від Наташі Корольової, почав бігати по студії і кричати.

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Сергій Глушко ледь стримав емоції дізнавшись про дочку Корольову / скріншот

Співачка Наташа Корольова зізналася, що стала біологічною матір'ю дівчинки, яка народилася від сурогатної мами.

У програмі Секрет на мільйон, яка виходить на російському телеканалі, а ведучою є Лера Кудрявцева артистка заявила, що батьком дівчинки виявився не Сергій Глушко, а близький друг співачки. Дізнавшись про це, чоловік артистки Тарзан прийшов в лють.

Малятко проживає в США разом з батьком — другом зірки. Корольова бачила спадкоємицю, коли приїжджала в Майамі з чоловіком Сергієм Глушко.

"Сергій не знає про те, що це моя дочка - він порадів за друга, а я все відкладала момент розмови", — повідомила Корольова після свого визнання.

Ошелешена Лера Кудрявцева запропонувала все розповісти синові і чоловікові Корольовоъ, щоб не залишалося недомовок, і запросила в студію.

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"Я хочу поділитися з вами радісною новиною. Я стала біологічною мамою доньки. Все добре, не переживайте. Знаю, що ви мене зрозумієте, тому давайте поговоримо про все вдома", — заявила Корольова.

"Але ти ж не була вагітна", - здивувався Глушко, коли почув новину.

Потім він почав сипати питаннями, але Корольова явно не хотіла відповідати це публічно. У якийсь момент 51-річний Сергій сильно завівся, підскочив з дивана і почав кричати: "Це прекрасна новина, побільше б таких клонів і на нашій планеті все буде краще. Я радий, молодець".

Випивши склянку води, Глушко почав бігати по студії і кричати.

"Я радий! Кому потрібні емоції? Можу навіть роздягнутися тут. Ви думали, що ми будемо сумувати? Так у нас свято буде в родині! Можу стіл цей зіпхнути?",- вигукував Тарзан.

Сергий в пориві підійшов до реквізиту студії Секрету на мільйон і вже хотів його жбурнути, але дружина вчасно зупинила чоловіка. А він накинувся на камеру з криками: "Думали, що будемо сумувати? Прекрасно, відмінно, чудово. Краща".

Втихомирити артиста зміг тільки син Архип, який вивів батька зі студії. Коли пристрасті вляглися, Корольова поспішила виправдати чоловіка, сказавши, що це була захисна реакція. Крім того, вона обіцяла докладніше поговорити з ним вдома і пояснити всю ситуацію.

Нагадаємо, в мережі давно ходять чутки про те, що під час відсутності Наташі Корольової Тарзан зрадив їй, а його коханки винесли з дому добра на мільйони рублів.

Потім з'явилася інформація, що нібито коханка вагітна від Тарзана - вони злила частину відео з ним в телеграм-канали.

Пізніше сам Тарзан визнав, що зрадив Наташі Корольовій, а ось співачка стала виправдовувати чоловіка.

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Наташа Корольова Сергій Глушко
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