УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Танці з зірками 2021": стало відомо ім'я першого учасника нового сезону

9 липня 2021, 14:51

Танцювальні здібності на паркеті демонструватиме українська співачка Джамала.

Джамала
Джамала - перша учасниця нового сезону "Танці з зірками" / instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка і молода матуся Джамала, яка раніше похвалилася спокусливим тілом після схуднення, здивувала фанатів приємною новиною.

Переможниця Євробачення-2016 повідомила, що стала першою учасницею п'ятого сезону головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". Джа у своєму Інстаграмі поділилася яскравим відео, в якому вона в яскравому костюмі станцювала запальні рухи вдома, в гримерці, в машині і перед сценою.

Також артистка запустила традиційний # танціззіркаміchallenge – щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Джамала покликала на проєкт вокаліста ТНМК Фагота – чи прийме він естафету і чи вийде на головний танцювальний паркет країни, стане відомо вже скоро.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні – поки тримається в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше ніж 350 танцюристів подали заявки для участі в зірковому шоу. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили Творчий продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" – глядачі дізнаються скоро.

Відзначається, що над п'ятим сезоном танцювального шоу "Танці з зірками" працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Танці з звездами Танці з зірками новини шоу бізнесу Танці з зірками 2020 дивитися онлайн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 9 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: жертва підступів та "переворот" у любовній сферіГороскоп на 9 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: жертва підступів та "переворот" у любовній сфері Гороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травмиГороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травми Виведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТОВиведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО Гороскоп для Овна на липень 2021: зміни і ходіння по лезу бритвиГороскоп для Овна на липень 2021: зміни і ходіння по лезу бритви "Неня моя Чорна Гора, гей, гей, гей": рецензія на фільм Чорна вдова"Неня моя Чорна Гора, гей, гей, гей": рецензія на фільм Чорна вдова

Останні новини

02:16

"Хайп" через зближення Києва і Пекіна: експерт пояснив роль РФ і застеріг від "євроідіотизму"

01:37

В Україні з 1 серпня подорожчає електрика: названо два сценарії підвищення тарифів

00:51

Дивний побічний ефект: після вакцинації препаратом Pfizer у жінок швидко ростуть груди Відео

00:19

Гороскоп на 11 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: спроба "розводу", небезпеки для тіла та гаманця Відео

10 липня, субота
22:45

Київ розжарить ще більше: синоптик дав прогноз погоди на три дні

Реклама
22:19

Гороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежі Відео

21:09

Експерти розповіли, коли українські пляжі покинуть сонечка Відео

20:47

"Ледь не стався серцевий напад": Jerry Heil розкрила, на що витрачає десятки тисяч гривень

20:33

Кому вигідна пандемія? Одна відповідь точно є Погляд

20:29

НП у Харкові: підлітки обстріляли трамвай і поранили чоловіка

20:01

"Боженько, це страшне": на Закарпатті село перетворилося на бурхливу річку Відео

19:32

Віднесло далеко в море: на навчаннях Sea Breeze-2021 врятували десантника Відео

19:00

Охопила тисячі гектарів: у Росії масштабна природна пожежа Відео

19:00

У Коростені святкування Івана Купала закінчилося потужним вибухом, є постраждалі Відео

18:58

Людина Путіна причетна до знищення української мови та культури в "ЛДНР" – розвідка

18:34

"Україна і США мають схожі підходи": Єрмак провів переговори з Нуланд Відео

18:19

Ваша шкіра кричить про допомогу: експерт пояснила, чому засмага - це небезпечно Відео

17:51

Перший матч Динамо в УПЛ перенесли: ЗМІ дізналися причини й назвали нову дату гри

17:38

У Львові 26-річна жінка намагалася зробити селфі на цистерні поїзда і сильно обгоріла

17:33

Данілов зробив гучну заяву щодо санкцій против кума Путіна Відео

Реклама
17:05

В Україні змінять правила видачі банківських карт: на які нововведення чекати

16:58

Поруч зі школою: у Києві викрили наркопритон Відео

16:50

Гороскоп на 13 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нещасні випадки, брехня й таємні перешкоди Відео

16:26

"Не такі вже шалені гроші": Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри Відео

16:25

"А мені б їхати": скандальний нардеп Юрченко після ДТП у Львові помчав до Києва Відео

15:58

"Не за горами": епідеміолог розповіла про терміни спалаху штаму "Дельта" в Україні Відео

15:48

Тихановська розповіла про випадкову зустріч із Зеленським Відео

15:38

"Завдання виконані": в Одесі завершилися навчання Sea Breeze-2021 Відео

15:07

Гниль і "зас*цяні" матраци: опубліковані кадри з лікарні Кривого Рогу, що шокують Відео

14:58

На узбережжі Чорного моря чергова атака: популярний курорт окупували сонечка Відео

14:37

Серйозна аварія на залізниці під Києвом: вже спізнюються 14 поїздів

14:34

Пекельна спека: до Києва не пускають вантажівки Відео

14:30

Хакери РФ зламали сайт ВМС і опублікували дані учасників навчань Sea Breeze Відео

14:12

"Я доросла людина": Вакарчук відповів на чутки про нові стосунки

13:53

Від виснажливої спеки до потужних бур: синоптик дав несподіваний прогноз до кінця літа Відео

13:14

Вдарив у скло з розгону: у Фастові чоловік ні з того, ні з сього атакував машину копів Відео

13:11

Десять дітей - це норма: жінки в селах Рівненської області проводять в декреті по 30 років Відео

12:57

У моду увірвалася "потворна" жіноча стрижка вовка, яка стала популярною завдяки TikTok Відео

12:34

У РФ пацієнтам вкололи фізрозчин замість вакцини "Спутник V" Відео

11:49

Поїздка з вітерцем: Укрзалізниця влипла в скандал з вікном пасажирського вагона, що випало Відео

Реклама
11:10

5 дивовижних речей, які відбуваються в житті жінки після 40 років

10:59

Під Києвом сталася аварія на залізниці: з'явився список і час затримки поїздів

10:48

"Якщо Моргенштерн в Україні, то ми - на Марсі": у ДПСУ відреагували на заяву репера про в’їзд в країну

09:14

Резніков пригрозив випирати росіян, які незаконно понаїхали до Криму Відео

09:05

Мокрий купальник може спровокувати молочницю: медики попереджають

08:35

Музиканти з російської групи Wildways нарвалися на "Путін х**ло" на Atlas Weekend Відео

08:17

Коронавірус в Україні 10 липня: поставлено ще понад 500 діагнозів за добу Відео

07:54

У Пентагоні відкрито звинуватили Росію і Китай у спробі підірвати стабільність у світі

07:45

Росіянам треба ще більше брехати про Україну Погляд

07:15

Скандал в НАУ: у виші заборонили з'являтися в шортах і мініспідницях Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти