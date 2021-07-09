"Танці з зірками 2021": стало відомо ім'я першого учасника нового сезону

Джамала - перша учасниця нового сезону "Танці з зірками" / instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка і молода матуся Джамала, яка раніше похвалилася спокусливим тілом після схуднення, здивувала фанатів приємною новиною.

Переможниця Євробачення-2016 повідомила, що стала першою учасницею п'ятого сезону головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". Джа у своєму Інстаграмі поділилася яскравим відео, в якому вона в яскравому костюмі станцювала запальні рухи вдома, в гримерці, в машині і перед сценою.

Також артистка запустила традиційний # танціззіркаміchallenge – щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Джамала покликала на проєкт вокаліста ТНМК Фагота – чи прийме він естафету і чи вийде на головний танцювальний паркет країни, стане відомо вже скоро.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні – поки тримається в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше ніж 350 танцюристів подали заявки для участі в зірковому шоу. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили Творчий продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" – глядачі дізнаються скоро.

Відзначається, що над п'ятим сезоном танцювального шоу "Танці з зірками" працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.