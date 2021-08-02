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Танцюриста Дорофєєвої мало не вбив діючий співробітник УДО - у соцмережі скандал

2 серпня 2021, 10:58

Протягом дня після інциденту знайшли чоловіка, який мало не відправив на від Світ танцюриста з групи Наді Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Чоловіка, який побив до напівсмерті танцюриста Женю, який працює на Надю Дорофєєву, знайшли дуже швидко - майже всі зірки українського шоу-бізу кинули клич і почали шукати. У результаті, вночі на 2 серпня вже було виявлено, що це співробітник УДО.

В Управлінні державної охорони у facebook офіційно підтвердили, що це їх діючий співробітник, пообіцяли розслідування і допомогу.

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Однак у соцмережах під їх постом розвернувся справжній скандал-серед коментаторів опинилися люди, які заявили, що це УДОшник так захистив українських дітей від ЛГБТ-суспільства.читайте також"Зробили трепанацію черепа": у Дорофєєвої жорстоко побили танцюриста в центрі Києва

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  • "Вимагаємо звільнення людини, яка має захищати власних громадян, а не навпаки",
  • "Що за жорстокість така... від такого дітей страшно народжувати... однак, скажений і дурна людина... і собі життя зіпсував, і молодого хлопця покалічив. Дай Бог видертися і на ноги стане. Допоможи хлопцеві Бог",
  • "За важкі тілесні ушкодження має бути кримінальна відповідальність",
  • "Цілком підтримуємо українського воїна який проявивши свою громадську позицію у захисті українських дітей від ЛГБТ"
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  • "Не можу згадати подібних прикладів, коли структури замість того, щоб відмазувати, навпаки - визнають провину і причасність працівників",
  • "Сподіваємося на всебічно чесне і не заангажоване розслідування цього жахливого і не людського вияву жорстокості",
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  • "УДО, а ви знали, що цей ваш співробітник проходить по ще одній справі, нанесення тілесних ушкоджень, два місяці тому вони з Вашим ще одним співробітником викрали людину і побили. Заведено кримінальну справу, яку всіляко хтось намагається зам'яти"
  • ""Краще мізків своїв сіпвробітникам надайте",
  • "Спасибі, що Ви допомагаєте. Таким "героям", як громадянин Безпалий не місце в Європейському співтоваристві",
  • "І скільки у вас ще таких "охоронців" служить? За життям особового складу у вас хтось стежить?",
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При цьому причина конфлікту досі залишається невідомою - всі чекають, поки Женя вийде з коми і зможе дати свідчення.

Нагадаємо, що в Києві жорстоко побили танцівника надії Дорофєєвої. Його ввели в медикаментозний сон. У соцмережах співачка повідомила, що пізно ввечері хлопець разом з друзями вийшов з гей-клубу. Коли несподівано невідомий спочатку штовхнув, а після раз по раз вдарив танцівника об паркан. У Євгена-крововилив у мозок, медики вже зробили трепанацію черепа, і за словами прес-секретаря Дорофєєвої, його планують виводити з коми.

Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу
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