Танцюриста Дорофєєвої мало не вбив діючий співробітник УДО - у соцмережі скандал

Протягом дня після інциденту знайшли чоловіка, який мало не відправив на від Світ танцюриста з групи Наді Дорофєєвої.
Чоловіка, який побив до напівсмерті танцюриста Женю, який працює на Надю Дорофєєву, знайшли дуже швидко - майже всі зірки українського шоу-бізу кинули клич і почали шукати. У результаті, вночі на 2 серпня вже було виявлено, що це співробітник УДО.
В Управлінні державної охорони у facebook офіційно підтвердили, що це їх діючий співробітник, пообіцяли розслідування і допомогу.
Однак у соцмережах під їх постом розвернувся справжній скандал-серед коментаторів опинилися люди, які заявили, що це УДОшник так захистив українських дітей від ЛГБТ-суспільства.читайте також"Зробили трепанацію черепа": у Дорофєєвої жорстоко побили танцюриста в центрі Києва
- "Вимагаємо звільнення людини, яка має захищати власних громадян, а не навпаки",
- "Що за жорстокість така... від такого дітей страшно народжувати... однак, скажений і дурна людина... і собі життя зіпсував, і молодого хлопця покалічив. Дай Бог видертися і на ноги стане. Допоможи хлопцеві Бог",
- "За важкі тілесні ушкодження має бути кримінальна відповідальність",
- "Цілком підтримуємо українського воїна який проявивши свою громадську позицію у захисті українських дітей від ЛГБТ"
- "Не можу згадати подібних прикладів, коли структури замість того, щоб відмазувати, навпаки - визнають провину і причасність працівників",
- "Сподіваємося на всебічно чесне і не заангажоване розслідування цього жахливого і не людського вияву жорстокості",
- "УДО, а ви знали, що цей ваш співробітник проходить по ще одній справі, нанесення тілесних ушкоджень, два місяці тому вони з Вашим ще одним співробітником викрали людину і побили. Заведено кримінальну справу, яку всіляко хтось намагається зам'яти"
- ""Краще мізків своїв сіпвробітникам надайте",
- "Спасибі, що Ви допомагаєте. Таким "героям", як громадянин Безпалий не місце в Європейському співтоваристві",
- "І скільки у вас ще таких "охоронців" служить? За життям особового складу у вас хтось стежить?",
При цьому причина конфлікту досі залишається невідомою - всі чекають, поки Женя вийде з коми і зможе дати свідчення.
Нагадаємо, що в Києві жорстоко побили танцівника надії Дорофєєвої. Його ввели в медикаментозний сон. У соцмережах співачка повідомила, що пізно ввечері хлопець разом з друзями вийшов з гей-клубу. Коли несподівано невідомий спочатку штовхнув, а після раз по раз вдарив танцівника об паркан. У Євгена-крововилив у мозок, медики вже зробили трепанацію черепа, і за словами прес-секретаря Дорофєєвої, його планують виводити з коми.