Танцюрист з шоу Танці з зірками отримав травму і прийшов на репетицію в гіпсі

Один з танцюристів шоу Танці з зірками 2021 травмувався на етапі підготовки до шоу.
Танцюрист і хореограф Дмитро Жук, який на шоу Танці з зірками танцював з Камалією і Златою Огневич, Людмилою Барбір і фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною, показав, що отримав неприємну травму.
Дмитро Жук показав в сторіз Instagram, що він зламав праву руку, і йому зробили операцію.
Він показав шви після операції, а потім засвітив у всій красі гіпс на правій руці і відправився на репетицію шоу Танці з зірками.
У сторіз Дмитро зазначив, що сьогодні вранці він вже сам собі приготував сніданок, а до цього харчувався швидкозаварюваними кашками, бо він правша.
Він не уточнив, де саме отримав травму.
Що йому пишуть шанувальники на підтримку - невідомо, тому що за правилами Instagram, коментарі до сторіз бачать тільки написали і сам автор поста.
Безсумнівно, улюбленець публіки, партнер стількох зірок і переможець шоу з Юлією Саніною, Дмитрй отримав багато теплих слів підтримки.
Нагадаємо, що шоу Танці з зірками 2021 починається 5 вересня - через 3 дні.