Танцюрист з шоу Танці з зірками отримав травму і прийшов на репетицію в гіпсі

Дмитро Жук / instagram.com/zhuk_dmytro/

Танцюрист і хореограф Дмитро Жук, який на шоу Танці з зірками танцював з Камалією і Златою Огневич, Людмилою Барбір і фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною, показав, що отримав неприємну травму.

Дмитро Жук показав в сторіз Instagram, що він зламав праву руку, і йому зробили операцію.

Він показав шви після операції, а потім засвітив у всій красі гіпс на правій руці і відправився на репетицію шоу Танці з зірками.

У сторіз Дмитро зазначив, що сьогодні вранці він вже сам собі приготував сніданок, а до цього харчувався швидкозаварюваними кашками, бо він правша.

Він не уточнив, де саме отримав травму.

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Що йому пишуть шанувальники на підтримку - невідомо, тому що за правилами Instagram, коментарі до сторіз бачать тільки написали і сам автор поста.

Безсумнівно, улюбленець публіки, партнер стількох зірок і переможець шоу з Юлією Саніною, Дмитрй отримав багато теплих слів підтримки.

Нагадаємо, що шоу Танці з зірками 2021 починається 5 вересня - через 3 дні.