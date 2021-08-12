Танцюрист Дорофєєвої після трепанації черепа лежить в стерильній запечатаній палаті

Євген Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна спілкується з матір'ю Євгенія - Іриною, яка дала інформацію про стан свого сина.

Євгена Гончаренка побив співробітник УДО вночі 1 серпня, проломивши череп. У лікарні йому зробили трепанацію черепа і повідомили про параліч частини тіла.

Хлопця ввели в штучну кому, і поки що не поспішають виводити.

Як повідомляє Ірина Гончаренко - вона оточена підтримкою і любов'ю. При цьому сина вона досі не бачила - у нього є відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів після операції.

"Це дуже хороші новини! Все Буде Добре! Зараз я оточена неймовірною любов'ю. Особливо від друзів Євгена. Вони приголомшливі", - написала вона Сабіне Мусіній.

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Танцюрист Дорофєєвої знаходиться в стерильній палаті, куди можна заходити тільки медичному персоналу. Зараз важливо не занести в палату інфекцію, адже вона може спричинити погіршення стану здоров'я Гончаренка.

Подібні заходи безпеки викликані станом після трепанації черепа.

Ірина повідомила, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, які вводять в організм Євгена, і почали робити лікувальну фізкультуру. Тиск хлопця вирівнюється.

Побиття танцюриста Дорофєєвої Жені Гончаренко