Танцюрист Дорофєєвої після трепанації черепа лежить в стерильній запечатаній палаті

З'явилася нова інформація про стан Євгена Гончаренка-танцюриста Дорофєєвої, якого побив співробітник УДО.
Подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна спілкується з матір'ю Євгенія - Іриною, яка дала інформацію про стан свого сина.
Євгена Гончаренка побив співробітник УДО вночі 1 серпня, проломивши череп. У лікарні йому зробили трепанацію черепа і повідомили про параліч частини тіла.
Хлопця ввели в штучну кому, і поки що не поспішають виводити.
Як повідомляє Ірина Гончаренко - вона оточена підтримкою і любов'ю. При цьому сина вона досі не бачила - у нього є відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів після операції.
"Це дуже хороші новини! Все Буде Добре! Зараз я оточена неймовірною любов'ю. Особливо від друзів Євгена. Вони приголомшливі", - написала вона Сабіне Мусіній.
Танцюрист Дорофєєвої знаходиться в стерильній палаті, куди можна заходити тільки медичному персоналу. Зараз важливо не занести в палату інфекцію, адже вона може спричинити погіршення стану здоров'я Гончаренка.
Подібні заходи безпеки викликані станом після трепанації черепа.
Ірина повідомила, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, які вводять в організм Євгена, і почали робити лікувальну фізкультуру. Тиск хлопця вирівнюється.
Побиття танцюриста Дорофєєвої Жені Гончаренко
- Конфлікт стався біля клубу ліфт, де співробітник УДО штовхнув Женю і завдав йому потужного удару в голову.
- Євгена госпіталізували, зробили трепанацію черепа і проводили переливання крові.
- У МВС пообіцяли внутрішнє розслідування проти Безпалого - побив Євгена правоохоронця.
- Побив Женю Безпалий затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт.