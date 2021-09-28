"Танцював я точно не гірше за всіх": Суровцев емоційно висловився про виліт з "Танців з зірками"

Артист залишився незадоволений / instagram.com/surovtsev.alexei/

Актор і стриптизер Олексій Суровцев, який покинув "Танці з зірками" після четвертого ефіру шоу, висловився про свою участь у проекті.

На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що виліт з "Танців" став його розчаруванням.

"Шоу, в яке я хотів потрапити для мене закінчилося, практично не розпочавшись. Засмутився? Швидше розчарувався, тому що уявляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди, незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди б показував прогрес. Чи згоден я з результатом? Танцював я точно не гірше за всіх, чому такі оцінки були у суддів для нашої пари щодо інших пар?", - дивується Суровцев.

За його словами, однією з причин, за якими він покинув шоу, стала недостатня база фанатів.

читайте такожЄ пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Зарицька поділилася пікантним секретом"Моя фан аудиторія менше, ніж в інших, тому врятувати мене вам було складно, Я розумію. Але ви найкращі, найвідданіші і найактивніші! Шкода не встиг танго, контемп, пасо ... дуже хотів. У будь-якому випадку спасибі за цей маленький шматочок свята! Я впав, щоб встати й бути сильніше", - підсумував Суровцев.

Зазначимо, що журі оцінило танець Суровцева у 27 балів, через що він опинився на 10-му місці серед 12 учасників.