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"Такого ще не бачили!": Поляковій довелося кардинально змінити зовнішність заради шоу

22 вересня 2021, 17:59
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Артистка показала, як створюється образ для популярного шоу "Маска".

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Співачка знову вразила своїх шанувальників незвичайним чином / УНІАН

Українська співачка Оля Полякова продемонструвала, як готується до шоу "Маска", чим здивувала своїх шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як створюється образ для популярного шоу, в якому співачка є детективом.

Заради проекту їй довелося кардинально змінити зовнішність: вона одягла білу перуку і білосніжну сукню. Більш того, співачка також змінила і колір очей, надівши блакитні лінзи.

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Фото: instagram.com/polyakovamusic/

У такому образі Полякова була дуже схожа на ляльку, на що і звернули увагу її підписники.

"Як завжди чудова", "Образ, звичайно, бомбічно дивовижний! Несподівано! Мальвіна відпочиває", "Вас не впізнати, красуня", "Лялька Барбі? Нереально красива принцеса...", "Ось це образ! Такого ще не бачили! Вогонь!",- писали в коментарях під постом співачки.

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Раніше ми писали, що Полякова зізналася, що шлюб на 17 році життя став іншим. Раніше вони з чоловіком були дуже емоційними, витворяли що попало, а зараз навіть секс тільки двічі на тиждень.

Автор: Сергій Кущ
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Оля Полякова новини шоу бізнесу
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