Сина Єлизавети II звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Королева Єлизавета II / Reuters

Американка, яка давно звинувачувала покійного бізнесмена Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві, подала в понеділок до суду на сина Єлизавети II принца Ендрю за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Як повідомляє Голос Америки, Вірджинія Джуффре подала позов до Федерального суду Манхеттена в понеділок відповідно до Закону про дітей-жертв.

Джуффре, яка зараз живе в Австралії, сказала, що їй було 17 років, коли сталася сексуальна атака члена британської королівської сім'ї.

"Я закликаю принца Ендрю до відповідальності за те, що він зі мною зробив" - процитувало її видання.

Вона сказала, що сподівається, що інші жертви побачать з її позова, "що можна не жити в тиші і страху, але повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості".

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У справі Джуффре стверджується, що принц кілька разів піддавав її сексуальному насильству в 2001 році, в тому числі в особняку Епштейна в Нью-Йорку і в лондонському будинку Гіслен Максвелл, яка була пов'язана з Епштейном і звинувачувалася в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, Ендрю, другий син королеви Єлизавети II, неодноразово заперечував сексуальний контакт з Джуффре і в 2019 році заявив BBC Newsnight, що він "не пам'ятає", щоб взагалі коли-небудь зустрічався з нею.

Це не перший сексуальний скандал у королівській родині Великобританії. Раніше кузен королеви Великобританії Саймон Боуз-Лайон був засуджений на 10 місяців за "злочин проти жінок".