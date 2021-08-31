Син Тіни Кароль Веніамін в шароварах і вишиванці прийшов у англійську школу

Тіна Кароль / УНІАН

Тіна Кароль з сином Веніаміном працює і живе на Україну і Великобританію. Веніамін відвідує навчальний заклад в Лондоні, і Тіна Кароль час від часу показує з ним сторіз у Великобританії.

Ймовірно, у Веніаміна почався новий навчальний рік, на який хлопчик прийшов в шароварах і вишиваній сорочці. Тіна Кароль опублікувала цілий колаж з фото Веніаміна, на яких він з іншими учнями класу в шароварах і вишиванці, а дівчатка у віночках і вишиванках на тлі школи. Також вона додала фото Веніаміна за партою у вишиванці.

"Пишаюся! Україна-це ми. Англія 2021", - пише вона.

Як відреагували шанувальники Тіни Кароль на фото - ніхто не знає, тому що в Instagram коментарі до сторіз бачать тільки автори публікацій, але безсумнівно, вони теж приєдналися до слів гордої матері.

Як відомо, Веніамін вчиться Великобританії в популярній школі Repton Preparatory School. Школа розташовується в селищі Формарк, графстві Дербішир. Навчання в такій приватній школі коштує майже мільйон гривень на рік.