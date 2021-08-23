Мадонна показала, що її син гей, і засвітила його бойфренда

Мадонна / Getty Images

Співачка Мадонна днями голосно відзначила день народження, і продовжує публікувати відео зі свята.

На одному з роликів, які співачка опублікувала в інстаграм, знятому в Італії під час їх туристичної поїздки з близькими людьми, вона показала 15-річного прийомного сина Девіда Банду Чікконе-Річі з його бойфрендом.

На відео потрапили звичайні кадри з подорожі з поїзда, але коли Мадонна показувала, що відбувається в купе, то засвітила, як її син Девід Банда Чікконе-Річі (David Banda Ciccone Ritchie) пристрасно цілує хлопця, який сидить поруч.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на відео. І найбільше коментарів про її сина.

"Непогано, напевно, бути її дитиною. Типу твориш всяку ахінею і будеш у матері тільки в пошані", "Невже вона до цього так нормально ставиться?", "Мадонна, усинови мене!!", "Тобто просто вставила відео, де син уткнувся в зуби іншого хлопця? Чому б і ні?",- пишуть в коментарях.

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Деякі шанувальники співачки заявили, що фани помилилися - це відома пара Джошуа Лі Каммінгс і фотограф Стівен Кляйн.

"Це Стівен Кляйн і його бойфренд", "Невже ви не бачите, що Девід був у майці, а цей хлопець у футболці. Це точно не Девід", - пишуть вони.

Девід Банда Чікконне-Річі - один з чотирьох прийомних дітей співачки, до однорічного віку жив у найбіднішому африканському притулку. Зовсім недавно Мадонна вже показувала інші пікантні кадри з ним - в травні 2021 всі обговорювали відео, на якому Девід дефілював по дому в білій сукні до підлоги. Хлопець міркував, як йому в ньому зручно в області паху.

Нагадаємо, що у Мадонни шестеро дітей - двоє біологічних - Рокко і Лурдес - і четверо прийомних, Стелла, Естер, Мерсі Джеймс і Девід.