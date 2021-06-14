Син Григорія Чапкіса озвучив причину його смерті

Григорій Чапкіс / 1+1

Грег, син українського хореографа Григорія Чапкіса, назвав причину відходу батька з життя. Про це пише ТСН.

За словами Грега, Григорій Чапкіс помер чисто з вікових причин. Він планує прилетіти на похорон.

"О 22 годині з чимось. Ми все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький - це муки",-сказав Чапкіс-молодший.

В останні дні поруч з Григорієм була його молодша дочка Лілія і дружина Міла.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - підсумував син хореографа.

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Нагадаємо, раніше відомий український хореограф, суддя шоу Танці з зірками Григорій Чапкіс помер.

Легендарний хореограф пішов з життя у віці 91 року.

Відомо, що Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.

Перед Новим роком його виписали з лікарні, але через тиждень Чапкіс знову виявився госпіталізований. Як виявилося, він не до кінця вилікував запалення легенів.