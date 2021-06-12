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Святослав Вакарчук розлучається з дружиною після понад 20 років шлюбу

12 червня 2021, 14:27

Знаменитий співак і політик готується стати холостяком.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Facebook Святослава Вакарчука

Український артист, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя. Артист написав про це у своїх соцмережах, не пояснивши причину розставання.

Вакарчук зазначив, що після розлучення вони з Лялею залишаються друзями.

"Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його в першу чергу, щоб убезпечити свою сім'ю, друзів і близьких від зайвих питань і незручностей.

Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою.

Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за більш ніж двадцять років, які ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. вдячний за все", - заявив артист.

Він додав, що повідомив все, що вважає за потрібне знати для людей і преси. А також попросив проявити повагу до їх особистого простору і утриматися від додаткових розпитувань.читайте такожСвятослав Вакарук і Ляля Фонарьова розлучаються - що відомо про біографію і життя стилістки

"Життя триває. Я сподіваюся, що вона подарує кожному з нас достоточно щасливих моментів", - додав виконавець.

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Святослав Вакарчук та стилістка Ляля Фонарьова були разом понад 20 років.

Вони якийсь час приовували відносини. Є слухи, ш одружилися вони тільки в 2015 році, проте цьому немає ніяких підтвердженнь.

У Лялі від попереднього шлюбу є донька Діана, з якою у Святослава склалися чудові стосунки. Більше того, Діана працює у команді Вакарчука.

Святослав Вакарчук новини шоу бізнесу
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