Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної дочки

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася із шанувальниками знімками, на яких вперше показала обличчя своєї маленької дочки Марії.
23 вересня дочці Світлани Тарабарової виповнився один рік - українська співачка поділилася із шанувальниками знімками, на яких вперше показала обличчя маленької Марії.
Фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram. На кадрах видно, як дочка Тарабарової сидить в дитячому кріслі та посміхається.
"Привіт, я Марія. І у мене сьогодні день народження! 1 рік ... не передавати словами, як ми тебе любимо", – підписала фото Тарабарова.
Навколо дитини - рожеві повітряні кульки. Одягнена дівчинка в рожевий комбінезон і обруч з бантиком. На одному зі знімків також можна побачити сина зірки - Івана.
Шанувальники співачки залишилися в захваті від її дочки Марії. Багато хто написав приємні коментарі під публікацією.
Як повідомляв Главред, Світлана Тарабарова народила доньку 23 вересня 2020 року. Співачка народжувала в пологовому будинку "Лелека" в Пущі Водиці під Києвом. Це друга дитина Тарабарової.
Стать майбутньої дитини Світлана Тарабарова назвала на вечірці Baby Shower ще влітку 2020 року.