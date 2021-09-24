Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної дочки

Світлана Тарабарова показала обличчя однорічної дочки/ instagram.com/tarabarova

23 вересня дочці Світлани Тарабарової виповнився один рік - українська співачка поділилася із шанувальниками знімками, на яких вперше показала обличчя маленької Марії.

Фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram. На кадрах видно, як дочка Тарабарової сидить в дитячому кріслі та посміхається.

"Привіт, я Марія. І у мене сьогодні день народження! 1 рік ... не передавати словами, як ми тебе любимо", – підписала фото Тарабарова.

Навколо дитини - рожеві повітряні кульки. Одягнена дівчинка в рожевий комбінезон і обруч з бантиком. На одному зі знімків також можна побачити сина зірки - Івана.

Дочка Світлани Тарабарової Марія / instagram.com/tarabarova/

Дочці Тарабарової виповнився рік / instagram.com/tarabarova/

Дочка і син Тарабарової - Марія та Іван / instagram.com/tarabarova/

Шанувальники співачки залишилися в захваті від її дочки Марії. Багато хто написав приємні коментарі під публікацією.

Як повідомляв Главред, Світлана Тарабарова народила доньку 23 вересня 2020 року. Співачка народжувала в пологовому будинку "Лелека" в Пущі Водиці під Києвом. Це друга дитина Тарабарової.

Стать майбутньої дитини Світлана Тарабарова назвала на вечірці Baby Shower ще влітку 2020 року.