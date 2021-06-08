Світлана Лобода залишилася без продюсера

Нателла Крапівіна більше не співпрацюватиме зі Світланою Лободою / instagram.com/lobodaofficial

Український продюсер Нателла Крапівіна повідомила, що припиняє співпрацю зі співачкою Світланою Лободою.

Крапівіна написала в Instagram, що йде з шоу-бізнесу.

Продюсер додала, що її співпрацю з Лободою припинено з вівторка, 8 червня.

"...відсьогодні я більше не є продюсером Світлани Лободи та не хочу мати ні найменшого відношення до шоу-бізнесу", – поділилася Крапівіна.

Нателла Крапівіна та Світлана Лобода більше не співпрацюватимуть у сфері шоу-бізнесу / Скріншот

Лобода на своїй сторінці у соцмережі ще не прокоментувала відхід Крапівіної.

Крапівіна познайомилася з Лободою у 2010 році та стала її продюсером.

Нагадаємо, після церемонії вручення премії Муз-ТВ (відбулася 4 червня) Нателла Крапівіна потрапила у скандал. Продюсер емоційно відреагувала на фотографію, на якій на червоній доріжці під руку позували співак Філіп Кіркоров та репер Дава. Кіркоров на фото був у білому костюмі, а Дава – у чорному. Виконавців назвали "молодятами".

Крапівіна різко прокоментувала знімок на сторінці Дави в Instagram. Продюсер написала, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики". Пізніше фото було видалено.