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Весілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовою

28 липня 2021, 17:35

Знаменитості нарешті зізналися, що це було за весілля Юлії Зайки і Богдана Юсипчука.

Богдан Юсипчук та Юлія Зайка
Богдан Юсипчук та Юлія Зайка пояснили своє весілля / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Увечері в середу через день після того, як в соцмережах пролетіли відео одруження фіналістки Холостяка Юлії Зайки і Богдана Юсипчука, стало нарешті відомо, що це було.

Юля Зайка та Богдан Юсипчук влаштували весілля, яке стало репетицією, тобто офіційно в РАКСі не реєструвалася. За словами знаменитостей - вони вирішили перевірити, як буде проходити в майбутньому їх весілля. Для цього вони допомогли своїй подрузі з відкриттям нової весільної церемонії, протестувавши її в ролі нареченого і нареченої.

При цьому, все було справжнім, за винятком усього, що сталося після весілля.

"Момент істини настав - інтрига зараз буде розкрита. Як Ви вже здогадалися, Це було відкриття нової весільної локації в Києві", - сказала Юлія, сидячи за столом з Богданом.

У прямому ефірі, який з'явиться пізніше, вони розповіли, що вони просто друзі, і що невідомі. Вони подякували всім, хто відгукнувся на подію, так як не очікували, що воно виявиться таким резонансним. Насправді вони не планували хайповать або окого-то обманювати.

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"Але робили ми це не на комерційній основі - просто допомагали нашій подрузі Каті - сказав Богдан. - Насправді я дуже боюся одружитися. Всі ми знаємо, щоб побороти страх - потрібно зробити те, чого боїшся".

"А я - навпаки, готова до створення сім'ї, і у мене є страх поспішних рішень. Загалом, це потрібно було нам обом - сукні, кільця, фата, подружка нареченої. Все це допомогло мені зрозуміти, яким саме буде день мого весілля. Ну, а Саша каже, що є повір'я, що якщо зіграти наречену, то протягом двох років вийдеш заміж", - додала Юлія.

Також вони відзначили, що були люди, які помітили, що Богдан і Юля не визнавалися в любові і цілувалися "нещиро". Богдан пожартував, що Юля хороша дівчина, адже він би не погодився б на таке, якби вона йому взагалі не подобалася.

Вони розповіли, що далі займатимуться благодійністю, і збираються організувати допомогу для притулку для тварин

Богдан Юсипчук новини шоу бізнесу Холостяк 11 сезон
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