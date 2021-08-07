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Дружина Віктора Павлика вперше показала себе в купальнику після пологів

7 серпня 2021, 21:36

Катерина Репяхова постала в ніжно-блакитному купальнику в басейні.

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Катерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка в червні цього року народила первістка, постала перед шанувальниками у відвертому образі і показала, як виглядає її фігура, після недавніх пологів.

27-річна кохана українського виконавця опублікувала в Instagram фотоколаж і похвалилася відпочинком в Карпатах. На знімках вона постала у купальнику суцільного крою прямо в басейні. Позаду неї відкривався мальовничий вид на гори Буковеля.

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"Побачила у блогерки пост, де вона запитала у підписників, як вони дізналися про неї! І теж захотілося вас таке запитати. Хоча розумію, що більшість напише "жовта преса". За що їй спасибі! Так от, розкажіть, звідки? Який блогер? P.S. А які фото залишилися у мене в архіві. Краще гір можуть бути тільки гори", - написала Катя під новими фото.

У коментарях користувачі писали, що почули про Катю, у світлі скандалу навколо Павлика з його колишньою і дуже хотіли поглянути на його нову дружину.

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Нагадаємо, раніше нова Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка була його піарницею і менеджером, показала фото, на яких постала з чоловіком і округлим животом, чим, власне, і підтвердила свою вагітність.

Віктор Павлик
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