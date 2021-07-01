Суд залишив опікуном Брітні Спірс її батька всупереч усім доводам співачки

Брітні Спірс / Reuters

Брітні Спірс з 2008 року під одноосібним опікунством свого батька Джеймі Спірса, який контролює навіть її особисте життя і право заводити дітей. Співачка в черговий раз спробувала домогтися через суд скасування його одноосібного опікунства, залучаючи для цього приватну компанію.

Як повідомляє Variety, нові судові документи, які надав Верховний суд Лос-Анджелеса в середу, показують, що суддя відхилив прохання адвоката співачки, Семюеля Інгама III відсторонити її батька, Джеймі Спірса, від посади її єдиного опікуна.

"Клопотання консерватора про призупинення повноважень Джеймса П. Спірса відразу ж після призначення каліфорнійської компанії Bessemer Trust в якості єдиного зберігача майна відхилено без шкоди", - йдеться в судових документах, поданих в середу.

Ці документи не є прямою відповіддю на слухання минулого тижня, на яких Спірс дала свої перші свідчення.

Крім того, хоча Спірс виступила з переконливою 24-хвилинною заявою, суддя не може винести ніякого рішення на підставі того, що вона сказала, бо адвокати не оформили юридично її звернення, і не подали прохання про припинення опікунства.

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Нагадаємо, вперше за 2 роки процесу Брітні Спірс виступила в залі суду, вимагаючи припинити опікунство над собою.

Вона заявила, що її опікун-абьюзер. Брітні Спірс змушують:

працювати без вихідних;

приймати літій;

проводять принизливі обшуки та призначають аналізи;

забороняють видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб знову завагітніти.

Семюел Інгам III подав прохання про відсторонення батька Спірс ще в листопаді 2020 року, заявивши, що його клієнтка "боялася свого батька" і відмовиться виступати знову, якщо її батько продовжить відповідати за її кар'єру.

Того разу суддя Бренда Пенні відмовилася відсторонити її батька від опікунства, хоча вона не виключила, що в майбутньому будуть подаватися прохання про його зміщення або відсторонення. Співопікуном Брітні Спірс призначили фінансову компанію Bessemer Trust.