УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Страшне горе в родині Данилка: артист рік приховував смерть матері

18 вересня 2021, 17:18

Андрій Данилко підкреслив, що важко переживає втрату і тому нікому не розповідав про трагедію.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / СТБ

Знаменитий артист Андрій Данилко втратив матір. Про смерть близької людини він розповів тільки в телешоу.

В ефірі проекту Викриття.Післямова Данилко підкреслив, що важко переживає втрату і тому нікому не розповідав про трагедію.

Данилко не афішував інформацію про смерть матері. Про те, що трапилося не було відомо ні пресі, ні його шанувальникам.

Мати Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова пішла з життя на 83-му році. Це сталося рік тому.

Як розповіла вокалістка Андрія Данилко Олена Романовська, артист повідомив їй про трагедію. Андрій написав:"померла мама".

Реклама

У свою чергу друг Данилк - співак EL Кравчук-також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

Мама Андрія Данилка була двічі в шлюбі. Андрій - її третя дитина. Жінка все життя прожила в селі під Полтавою.

Андрій Данилко:

Нагадаємо, що персонаж Вєрки Сердючки була створена в 1992 році, хоч ідея виникла ще в 1989. Спочатку це був просто комічний персонаж. Потім Андрій Данилко навчив Сердючку співати і навіть почав зніматися у фільмах.

читайте такожАндрій Данилко висловився з приводу публікації фото з "його квартири"

Андрій Данилко придумав Вєрці Сердючці маму Інну Адольфівну Сердюк, яку грає актриса Інна Білокінь.

У 2007 році Вєрка Сердючка отримала 2 місце на Євробаченні від України. На рахунку Сердючки - 11 альбомів, близько двох десятків фільмів і участь у різноманітних шоу.

До 2020 року Андрій Данилко був суддею і тренером шоу Х-Фактор на СТБ.

viber
Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Сьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоударСьогодні найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар З немовлям на руках: Катя Осадча поділилася рідкісним фотоЗ немовлям на руках: Катя Осадча поділилася рідкісним фото Так жити далі не можна: верхи не можуть, низи не хочутьТак жити далі не можна: верхи не можуть, низи не хочуть Інсульт: два способи життя, що підвищують ризик розвитку небезпечного для життя стануІнсульт: два способи життя, що підвищують ризик розвитку небезпечного для життя стану Три сценарії, і жодного оптимістичного: що принесуть Україні вибори в НімеччиніТри сценарії, і жодного оптимістичного: що принесуть Україні вибори в Німеччині

Останні новини

14:39

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшли дуже теплі светри з принтами дивовижної краси

14:33

Названо найкорисніший перекус: рецепт за 5 хвилин Відео

14:19

Виїзна вакцинація літніх людей у селах: в Україні запустили пілотний проєкт Відео

13:56

Порошенко в Дніпрі втік від питання ветерана про "розпил" бюджету за спинами бійців - блогер Відео

13:47

З Олею Поляковою трапилася біда на концерті

Реклама
13:32

В Україні зріжуть допомогу по безробіттю: кому не пощастить і на що розраховувати Відео

13:20

Застряг копитом між коліями: на Волині для порятунку коня довелося зупиняти потяг (фото)

12:58

У США прогнозують закінчення пандемії коронавірусу вже через кілька місяців Відео

12:30

У низці міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах Відео

12:00

Вистрелив собі у скроню: бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося лікарнею

11:56

Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція

11:45

У Донецькій області в старій дерев'яній скрині знайшли тіла двох дітей

11:20

Рятувальники попереджають про зливи та поривчастий вітер: які області під ударом Відео

11:16

Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку Відео

10:36

Діти будуть потім: через пандемію коронавірусу українці відкладають поповнення в родині Відео

10:34

Ціни на продукти рекордно підскочать: експерт розповів, що подорожчає найбільше Відео

09:44

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або приємний сюрприз Відео

09:31

"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу

09:29

Космічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на Землю Відео

09:00

Ірма Вітовська про зйомки фільму "Смак свободи": "Це авантюра - вразити світ українськими стравами"

Реклама
08:32

Після заморозків і осіннього дубака Україну накриють два бабиних літа: синоптик назвав дати Відео

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 4 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:45

На Запоребр'ї задули електоральні вихори Погляд

07:30

Немає імунітету: діти в усьому світі масово заражаються респіраторним вірусом

07:10

Удар Росії і розкол США з ЄС: експерт пояснив, чому Вашингтона не буде у діалозі щодо Донбасу

06:29

Дорого, але не досить ефективно: чи потрібен Україні "Залізний купол" Погляд

06:02

У моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всім Фото

05:28

Два громадянства і 650 тисяч паспортів РФ на Донбасі: експерт пояснив проблему ситуації в Україні

05:02

У Юпітер врізався невідомий об'єкт: в Мережі з'явилося видовищне відео зіткнення Відео

04:22

Контрудар ЗСУ: у Кравчука розкрили несподіваний сценарій звільнення Донбасу Відео

03:01

Чи загрожує Україні тотальна посуха: експерт оцінив ризики

02:44

П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря Відео

02:16

Масований авіаракетний удар: у РФ оцінили сценарій повної окупації України

01:37

"Дитина мрії": Наомі Кемпбелл вперше розповіла про дочку в інтерв'ю

00:51

Деніел Крейг "попрощався" з роллю Джеймса Бонда: попереду прем'єра останнього фільму з його участю

00:04

Названо найправильніший час відходу до сну Відео

18 вересня, субота
23:58

Соціологи з'ясували, які регіони України вірять у вакцинацію, а які - ні Відео

23:20

Візит Зеленського до США: названо склад делегації Відео

23:00

Найвищі люди на Землі стають коротшими: названа причина

22:27

"Це - сюрприз": у Пентагоні стурбовані військовою міццю Росії Відео

Реклама
21:58

Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей

21:41

"Корона не пройде": у Херсоні чоловік у магазині натягнув на обличчя пакет замість маски Відео

21:27

Стало відомо, ким була українка, що зірвалася зі скелі Іспанії через селфі Відео

21:06

Україна стала небезпечною для Латвії: в'їзд посилено

20:59

Загибель трьох комунальників: стала відома причина страшної трагедії в Кривому Розі Відео

20:31

Поїхав на червоний: Одеський коп спровокував смертельну ДТП

20:24

Припинення транзиту газу: у Міненерго запропонували несподівану відповідь на шантаж Газпрому Відео

20:02

"Анексія Донбасу" і військова операція України: у Кравчука назвали сценарій Росії щодо ОРДЛО

19:52

"Талібан" довів: афганський підліток три дні їхав під причепом вантажівки Відео

19:36

Вибори до Держдуми: жителям ОРДЛО в Ростовській області масово роздають паспорти РФ Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти