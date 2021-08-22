СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

Холостячка 2 сезон-дата виходу на СТБ / instagram.com/zlata.ognevich/

Телеканал СТБ порадував фанатів шоу Холостяк і Холостячка. У неділю 22 серпня організатори розсекретили дату виходу нового сезону шоу Холостячка 2 зі Златою Огневич.

Романтичні пошуки Холостячки всі українці зможуть бачити щоп'ятниці з 17 вересня.

Правила нової Холостячки залишаються такими ж, як і в 2020 році, за винятком учасників і країн, де тепер будуть проходити побачення.

Злата Огневич після того, як познайомиться зі своїми чоловіками, повинна буде вигнати одного в перший же день. Решта отримуватимуть від неї бутоньєрки. читайте такожХолостячка Злата Огневич зізналася, як вона звикла перевіряти на смак чоловіків

Також, наприкінці кожного тижня Злата вручатиме бутоньєрки тим чоловікам, яких хоче залишити. Подарунок від співачки також можна отримати і на побаченні і після спілкування - правила цього не забороняють.

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За серце Злати Огневич боротимуться 15 чоловіків, але до фіналу дійдуть тільки двоє - які найбільше вразять серце Холостячки. До слова, шоу буде гарячим, так як Злата зізналася, що любить "пробувати на смак" своїх чоловіків, так що за поцілунками справа не стане.

З іншого боку Холостячка заявила, що не любить нудних побачень, і її чоловікам доведеться добре пофантазувати.

Ведучим шоу Холостячка 2 сезон став Григорій Решентник.