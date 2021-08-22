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СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

22 серпня 2021, 18:15

Творці шоу Холостячка нарешті розсекретили дату прем'єри головного романтичного шоу осені на українському ТБ,

Злата Огневич
Холостячка 2 сезон-дата виходу на СТБ / instagram.com/zlata.ognevich/

Телеканал СТБ порадував фанатів шоу Холостяк і Холостячка. У неділю 22 серпня організатори розсекретили дату виходу нового сезону шоу Холостячка 2 зі Златою Огневич.

Романтичні пошуки Холостячки всі українці зможуть бачити щоп'ятниці з 17 вересня.

Правила нової Холостячки залишаються такими ж, як і в 2020 році, за винятком учасників і країн, де тепер будуть проходити побачення.

Злата Огневич після того, як познайомиться зі своїми чоловіками, повинна буде вигнати одного в перший же день. Решта отримуватимуть від неї бутоньєрки. читайте такожХолостячка Злата Огневич зізналася, як вона звикла перевіряти на смак чоловіків

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Також, наприкінці кожного тижня Злата вручатиме бутоньєрки тим чоловікам, яких хоче залишити. Подарунок від співачки також можна отримати і на побаченні і після спілкування - правила цього не забороняють.

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За серце Злати Огневич боротимуться 15 чоловіків, але до фіналу дійдуть тільки двоє - які найбільше вразять серце Холостячки. До слова, шоу буде гарячим, так як Злата зізналася, що любить "пробувати на смак" своїх чоловіків, так що за поцілунками справа не стане.

З іншого боку Холостячка заявила, що не любить нудних побачень, і її чоловікам доведеться добре пофантазувати.

Ведучим шоу Холостячка 2 сезон став Григорій Решентник.

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Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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