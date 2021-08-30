СТБ більше не займається організацією Євробачення для України

Євробачення 2021 / Eurovision

Телеканал СТБ, який брав участь в організації Нацвідбору на Євробачення за договором з Суспільним, і за своєю ініціативою займався супроводом українських учасників, несподівано оголосив про припинення співпраці, і подякував за партнерство Суспільний, з яким вони працювали шість років.

У випущеному прес-релізі Громадському побажали зберегти високий рівень довіри до Національного відбору, якості та результатів попереднього періоду.

Суспільний мовник прийняв рішення проводити Національний відбір на Євробачення самостійно.

"Національний відбір на Євробачення був важливим проектом для телеканалу СТБ і групи StarLightMedia. Зробити з Нацвідбору головну музичну подію-таку мету ми ставили перед собою шість років тому, починаючи партнерство з громадським мовником, і чітко її дотримувалися. Це був наш внесок у підняття іміджу країни на міжнародній арені, підтримку національних талантів і розвиток української музичної індустрії, тому для нас було надважливо брати участь на кожному етапі підготовки та виступу країни на Євробаченні. Ми досягли багато гучних успіхів і задали Нацвідбору високу планку. Сьогодні ми завершуємо нашу участь у виборі представника України на пісенний конкурс. Ми вдячні команді, всім глядачам, ЗМІ, артистам і партнерам за те, що разом змогли зробити Національний відбір на Євробачення головною зіркою українського телебачення", - прокоментувала Керуючий директор СТБ Людмила Семчук.читайте такожФронтвумен Go-A зізналася, хто найбільше критикував їх виступ на Євробаченні

Євробачення 2021 - Go-a / СТБ

У Суспільного мовника був запит залучити до відбору унікальний досвід СТБ як творця найвидатніших талант-шоу, а СТБ, у свою чергу, був зацікавлений зробити з відбору на Євробачення національну подію.

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СТБ взяв на себе зобов'язання організації ефірів і відбору, а за своєю ініціативою - надавати переможцю Нацвідбору допомогу в підготовці до великого Євробачення і створення конкурсного номера "під ключ".

Євробачення 2019 - Данилко, Джамала і Філатов / СТБ

На СТБ зазначили, що думали не про фінансову сторону номера, а про ефектність, і це яскраво демонструє Go-A, Які Вже четвертий місяць стали суперпопулярними у світі. Номер Go-A для Євробачення-2021 отримав дві престижні нагороди Vision Music Awards від незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs - "Краща сценічна постановка" і "Краще використання реквізиту".

Євробачення 2021 журі - Данилко, Кароль і Дроздов / СТБ

"За шість років ми відкрили багато нової української музики, запалили нові імена, показали нові музичні стилі. Ми віддаємо Нацвідбір на високій ноті і бажаємо йому зберегти цю планку. Спасибі команді, Сергію Притулі, Руслану Квінті, Кості Меладзе і всім членам журі за те, що жили цим проектом разом з СТБ", - зазначила керівник Національного відбору Наталія Франчук.

Як повідомив канал Суспільне Главреду, Суспільне мовлення завершує співпрацю з СТБ у проведенні нацвідбору Євробачення та розглядає нові формати проведення національного відбору.

"Цьогоріч закінчився трирічний меморандум між Суспільним мовником та СТБ. Оскільки сторони мали різні погляди щодо подальших умов взаємодії, то на даному етапі ухвалили рішення про завершення співпраці. Суспільне вдячне СТБ за багаторічну спільну роботу над проведенням національного відбору", - говориться у повідомленні.

Наразі Суспільне мовлення опрацьовує різні варіанти проведення наступного національного відбору на Євробачення: як самостійно, так і з партнерами. Незалежно від обраного формату, Суспільний мовник обов'язково забезпечить високий рівень участі України у міжнародному конкурсі Євробачення.

Євробачення 2016-Данилко, Руслана і Меладзе / СТБ

За шість років СТБ відпрацював 1000 заявок і 92 артистів з їх унікальними піснями, займаючись відборів талантів. На фіналі Нацвідбору - 2020 була присутня рекордна кількість представників преси та офіційних фан-клубів Євробачення ― понад 200 осіб.

Переможцями Нацвідбору за цей час стали Джамала (2016), O.Torvald (2017), Melovin (2018), Maruv (2019), Go_A (2020). У журі відбьлра були Андрій Данилко, Руслана, Костянтин Меладзе, Джамала, Євген Філатов, Тіна Кароль, Віталій Дроздов.

Нагадаємо, перший трирічний меморандум на спільне проведення національного відбору на Євробачення UA: ПЕРШИЙ і СТБ підписали у 2015 році. У 2018 році сторони вирішили продовжити співпрацю з проведення національного відбору на Євробачення та вдруге уклали трирічний меморандум (до 2021 року включно).

Раньше Руслан Квінта оголосив, що більше не займатиметься продюсуванням Євробачення.