Стало відомо про стан Боба Оденкерка після серцевого нападу

Боб Оденкерк / Getty Images

Актора Боба Оденкерка доставили в лікарню після того, як він втратив свідомість під час зйомок фінальної серії телесеріалу в Нью-Мексико.

Як повідомляє The Guardian, лікарі стабілізували стан Боба Оденкерка, він поки під наглядом у лікарні.

"Він і його сім'я хотіли б висловити подяку неймовірним лікарям і медсестрам, які піклувалися про нього, а також його акторському складу, знімальній групі і продюсерам, які залишилися з ним. Оденкерки також хотіли б подякувати усім за гарні побажання і попросити дати їм усамітнитися в цей час, поки Боб працює над своїм одужанням", - йдеться в заяві.

До цього видання The Hollywood Reporter підтвердило, що у артиста стався серцевий напад на зйомках.

Після цього син Оденкерка Нейт написав у Твіттері: "Він буде в порядку".

Інцидент трапився на зйомках фінального шостого сезону серіалу Краще телефонуйте Солу.