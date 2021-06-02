Стало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак записала пісню Роздягнена, і поки фанати захоплюються настільки пікантною назвою, відправилася на інтерв'ю з відомими виданнями.

Не секрет, що співачка не фанатка відвертих фотосесій, і знайти її фото топлес - та ще задача.

В ефірі московського Російського радіо Лорак відповідала на різні питання діджеїв, і відповіла на провокаційні питання про оголення.

Виявляється, в різні чоловічі видання регулярно пропонують Ані роздягнутися за нечувані для Росії суми.

"Періодично звертаються всілякі видання. Навіть якісь гроші пропонували. Пропонують тисяч 500 (близько 187 тис.грн), навіть до мільйона доходить. Мільйон - це значить hot", - сказала артистка.

Вона заявила, що завжди відмовляється від таких пропозицій, але зате пожартувала, що буде агентом у радіоведучого, але обурив його не в глянець, а в щось на зразок "поради садівника".

Нагадаємо, українські зірки висловилися щодо звинувачення Ані Лорак на адресу Костянтина Меладзе, що він пропонував їй кар'єру за секс.

Після ряду критичних висловлювань на свою адресу Лорак забрала слова і вибачилася, але українські та російські зірки продовжили обговорювати тему харрасмента.