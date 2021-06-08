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Стало відомо, чи благословила Єлизавета II скандальне ім'я дочки Меган Маркл

8 червня 2021, 11:28

Вигнані з королівської сім'ї принц Гаррі і Меган Маркл просили благословення від Єлизавети II для правнучки.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Єлизавета ІІ
Принц Гаррі, Меган Маркл та Єлизавета ІІ / Getty Images

Вранці в п'ятницю 4 червня народилася дочка принца Гаррі і Меган Маркл - ще одна правнучка королеви Єлизавети ІІ. Пара розсекретила поповнення в родині майже через два дні, і розкрила, що ім'я дочки - Діана Лілібет на честь королеви Великобританії і матері принца.

Однак, біографи та експерти, наближені до Королівської сім'ї стверджують, що всупереч символізму жесту, королева повинна бути незадоволена таким вчинком, пише Vanity Fair.

Виявляється, Гаррі дзвонив родині, щоб порадувати новинами, і запитував у королеви благословення назвати дочку Діаною Лілібет. На думку біографа королеви Саллі Беделл Сміт, це є вдалим компромісом, хоч і з нюансами.

"Запитати у королеви дозволу на ім'я було б відповідно до Королівської традиції", - говорить Сміт, додавши, що абсолютно зрозуміло - це все одно порушує її особисте життя з натяком на недоречну близькість.

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Виявляється, принцеса Єлизавета в юності називала себе Лілібет, коли у віці 2 років вона не могла вимовити своє повне ім'я, і це прізвисько прижилося. Її батько, тоді герцог Йоркський, ніжно називав свою старшу дочку Лілібет і продовжував називати її так, коли став королем.

Принц Філіп також називав свою дружину Лілібет, а також своє інше домашнє ім'я королеви "Капуста" ("Cabbage").

Про другу вагітність Меган Маркл стало відомо в лютому 2021 року - пара зробила зізнання в День закоханих.

До цього, в листопаді 2020 року Меган Маркл зізналася, що влітку у неї стався викидень.

Як відомо, 31 березня 2020 Меган і Гаррі написали зворушливий прощальний лист - вони склали з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Рішення про це було прийнято в січні 2020 року. Тільки влітку того ж року стала відома причина розбіжностей і розставання Меган Маркл з Букінгемським палацом.

принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
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