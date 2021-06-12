Стало відомо, чому Меган Маркл вдруге відмовилася народжувати вдома

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл вирішила народжувати в пологовому будинку, який заснували жінки, і консультувалася в процесі з акушеркою з Великобританії, яка допомагала їй народжувати Арчі вперше.

Як повідомляє People з посиланням на інсайдерів, рішення Меган і Гаррі було не спонтаннм - вони довго вибирали клініку для пологів.

Дочка Меган Маркл народилася в лікарні Santa Barbara Cottage Hospital 4 червня 2021 року.

"Вони розглядали кілька лікарень, перш ніж зупинилися на лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ній привернуло те, що вона була заснована жінками",– розповів інсайдер.читайте такожКейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження дочки принца Гаррі

Клініка Santa Barbara Cottage Hospital також знаходиться поруч з їхнім будинком, і має індивідуальний підхід до пологів та враховує побажання сім'ї.

Верхом бажань пари стала конфіденційність і рівень охорони в клініці.

"Там є палати з додатковою кімнатою, де може ночувати батько малюка, і бути поруч з породіллею. Безпека та конфіденційність були в Меган і Гаррі в пріоритеті. До того ж з ними в лікарню заселилося багато особистої охорони, і їх усіх потрібно було розмістити в лікарні", - додав анонім.

Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Пологи Меган Маркл контролювала доктор Мелісса Дрейк при дистанційній підтримці доктора Гоурі Мот з Великобританії, яка була присутня при пологах герцогині в перший раз.

Як раніше повідомляв Главред, Кейт Міддлтон і принц Вільям першими відправили подарунок доньці принца Гаррі і Меган Маркл.

В другій вагітності Меган Маркл стало відомо в лютому 2021 року - пара зробила зізнання в День закоханих.

До цього, в листопаді 2020 року Меган Маркл зізналася, що влітку у неї стався викидень.