Стало відомо, чому Матрицю 4 знімає тільки одна сестра Вачовські

Матриця 4 / Warner Bros

Лілі і Лана Вачовскі не знайшли спільної мови після початку трансгендерної трансформації і смерті їхніх батьків, і тільки одна сестра залишилася працювати над Матрицею 4.

Як повідомляє Entertainment Weekly, під час віртуальної панелі Асоціації телевізійних критиків режисерка Ліллі Вачовскі оголосила, що надалі хоче творити в іншому напрямку, ніж її сестра.

"Я вибралася зі своєї скорлупи. Так що мені потрібно було цього разу піти від цієї індустрії. Мені потрібно було відновити зв'язок з самою собою як творцем, і зробивши це, повернутися назад", - розповіла Лілі.читайте такожМатриця, Дюна, Веном і Джеймс Бонд-назвали найбільш очікувані фільми 2021

Так що ідея Лани Вачовскі знімати Матрицю-4 збіглася з періодом Лілі пошуку себе. І вона відмовилася співпрацювати зі своєю трансгендерною сестрою.

Нещодавно розкрили сюжет 4 Матриці - по ньому, Нео нібито в образі містера Андерсона ходить до психотерапевта і лікує свої видіння, якими і були перші три фільми братів Вачовскі.

"Ми почали говорити про це між смертями нашого батька і матері. І це було чимось непривабливим для мене, я не хотіла повертатися і бути частинкою того, що робила раніше. І я не бажала переживати свій трансгендерний перехід і такі великі зміни в моєму житті, коли відчувала втрату мами і тата. Це було так, ніби я збиралася жити, як в старих черевиках. Я не хотіла цього робити", - заявила Ліллі.

Нагадаємо, що, після того, як Енді Вачовскі змінив гендер і ім'я на Ліллі, по-справжньому успішних проектів у режисера не було. Останні проекти були спільними роботами сестер - Хмарний атлас, Сходження Юпітер, перший сезон Восьмого почуття.