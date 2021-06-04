Стало відомо, чому Анна Богдан не зізналася в коханні Холостяку у фіналі проєкту

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Фінал Холостяка разом з постшоу відгримів наприкінці травня 2021. Багато хто з глядачів писали в соцмережах, що Анна Богдан, яку вибрав Михайло Заливако у фіналі, не освідчилася йому в коханні та не відповіла взаємністю. Питання залишалося відкритим навіть після постшоу. Однак, дівчина сама розставила всі крапки над "і".

Як пояснила Ганна Богдан в інтев'ю виданню Факти, під час фінального епізоду не всі змогли почути її відповідь, але вона була.

"Міша тоді промовив: "я кохаю тебе", а я тільки змогла відповісти: "це навзаєм". Просто я така людина, яка не може занадто швидко відкритися в своїх почуттях", - пояснила вона.

Дівчина додала, що тепер закохується в свого принца все більше і більше. Однак, спочатку вона, виявляється, навіть не думала боротися за Михайла.

"Я зовсім не хотіла перемогти за будь-яку ціну. Для мене Міша не був якимось призом. Це не конкурс, хто краще або красивіше. Спочатку в проекті було 29 дівчат, я не знала Мішу, і мені складно було будувати якісь плани, думаючи, що точно повинна перемогти. Зрештою, Міша міг би мені просто не сподобатися! Я б не змогла змусити себе спілкуватися з ним, цілуватися", - каже Богдан.

Дівчина зізналася, що найскладнішим на проекті було не сказати "кохаю" і не пережити конкуренцію з іншими дівчатами, а пильна увага знімальної групи.читайте такожСтало відомо, Михайло Заливако і Анна Богдан разом після Холостяка, чи ні

Анна Богдан та Михайло Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

"О, це виявилося найскладнішим. У мене не було такого досвіду, коли за тобою постійно спостерігають. Особливо важко було перші три тижні. Потім я намагалася відключатися і не думати про це. Хотілося тільки насолоджуватися спілкуванням з Мішею. І коли після фіналу вимкнулися всі камери, стало так незвично. Не вірилося, що ми з Мішею тільки удвох, ніхто за нами не спостерігає, можемо робити, що хочемо. Це таке забуте відчуття повної свободи", - додала вона.

Нагадаємо, що на постшоу стало відомо, що під час локдауну Михайло і Анна жили разом і ховалися від камер.

Тим часом, Юля Зайка, яку Михайло не вибрав, встигла знятися в Кріпосній, відкрила свою торгову марку, розпочала бізнес, який вже почав давати результати.

Нагадаємо, Юля заінтригувала Холостяка ще на першій зустрічі, і була його фавориткою майже до кінця шоу, поки Михайло несподівано не вигнав дівчину.

Для фіналу він повернув Юлю Бєльченко, але в кінці вибрав Анну Богдан.