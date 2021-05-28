Стало відомо, Михайло Заливако і Анна Богдан разом після Холостяка, чи ні

Михайло Заливако та Анна Богдан / instagram.com/kanyeeebear/

Шоу Холостяк 2021 закінчилося 21 травня - Михайло Заливако з трьох учасниць вибрав свою єдину - нею стала Анна Богдан.

Глядачі емоційно відреагували на вибір Холостяка, особливо після того, як Юлія Бельченко написала несамовитий пост про розбите серце на шоу.

Михайло і Анна тримали інтригу протягом ще одного тижня - залишилися вони жити разом, чи ні після Холостяка.

Анна Богдан час від часу публікувала загадкові тексти, наприклад, розповідаючи про важкий період життя після розлучення з главою ОП Андрієм Богданом.

Увечері в п'ятницю 28 травня вийшло шоу з учасницями шоу і трьома останніми Холостяками, де нарешті прояснили самий інтригуючий момент - збереглися відносини Михайла і Анни, чи ні.

Холостяк 2021 / СТБ

Коли в зал увійшла Богдан, Михайло зустрів її гарячим поцілунком, так що всі в залі вирішили, що вони разом. Григорій Решетньов показав фінал Холостяка і пару найбільш трагічних моментів.

Вони розповіли, що ввечері після фіналу разом поїхали в ресторан, і провели вечір наодинці.

"Коли Мишко каже мені: "Я тебе кохаю", я соромлюся. Не знаю, чого", - сказала Ганна.

Через тиждень вони переїхали до Києва і стали шукати квартиру.

Пара розповіла, що вони в різний час виходили з дому, і тільки по вечорах. Локдаун тут зіграв на руку закоханим. Під час польотів на відпочинок вони купували квитки в різні кінці салону.

Нагадаємо, то проходить кастинг шоу Холостячка 2021, на якому головною героїнею стала Злата Огневич.

Поки що невідома дата виходу Холостяки, але СТБ анонсував, що шоу виходить восени цього року.